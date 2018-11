Opråb: Hjælp de ældre med mundhygiejnen - det er hårdt tiltrængt Vi beholder vore tænder så længe, at det kan give store problemer med mundhygiejen, og kommunal udrykningstjeneste virker ikke, lyder opråb fra ÆldreSagen og Tandlægeforeningen.

Vi lever længere, vi lever sundere og stadig flere af os beholder vore egne tænder, når vi bliver ældre.

En god nyhed, skulle man mene.

Og så alligevel ikke.

For de gamle tænder skal passes, samtidig med at reparationerne bliver større. Det koster penge, og selv om pensionister kan få tilskud til en række tandplejeydelser, er det en jungle at finde rundt i tilskudssystemerne.

Konsekvensen er store og stigende problemer med tandsundheden især blandt svækkede og socialt udsatte ældre med kroniske sygdomme.



Dårlige tænder giver andre sygdomme

Sådan lyder opråbet fra ÆldreSagen og Tandlægeforeningen, der nu i fællesskab opfordrer regeringen og Folketinget til at opruste og styrke tandplejen for de svage ældre på et tidspunkt, hvor hele tandlægebranchen i forvejen er ved at blive revideret.

»Ældre på plejecentre og i hjemmeplejen skal have bedre og mere systematisk hjælp med tandbørstningen og mundhygiejnen. Vi ved fra forskningen, at dårlig mundhygiejne kan give andre og alvorlige sygdomme i kroppen. Eksempelvis kan omkring 500 indlæggelser for lungebetændelse undgås hvert år, hvis svækkede ældre får en bedre mundhygiejne«, siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

Kommunerne har ifølge lovgivningen pligt til at tilbyde en særlig, udvidet og opsøgende omsorgstandpleje til ældre borgere på plejehjem og i ældreboliger.



Men selvom målgruppen for den særlige omsorgstandpleje skønnes at være omkring 60.000 borgere, er det kun 25.000, der bliver visiteret til ordningen.

Og det er ikke godt nok, mener ÆldreSagen.

»Mange flere skal omfattes af omsorgstandplejen. Når man visiteres til plejehjem eller omfattende hjemmehjælp, er man så begrænset i sit funktionsniveau, at man ikke bare lige tager til sin tandlæge. Der bør derfor ske en automatisk tilknytning til omsorgstandplejen«, siger seniorkonsulent Rikke Hamfeldt fra ÆldreSagen.

Dårlig mundsundhed giver også smerter i munden, understreger Rikke Hamfeldt. Og det kan gøre det svært at tygge maden, hvilket er et stort problem for mange ældre mennesker, der i forvejen risikerer underernæring.

»Hvis vi skal sikre en sund alderdom, er det helt afgørende, at vi får meget mere fokus på ældre menneskers tandsundhed og får indrettet tandplejeområdet til at sikre dette«, siger hun.



I Danmark betaler borgerne selv mere end 80 procent af tandlægeregningen, og det er for dyrt for mange ældre mennesker, der typisk har højere tandlægeregninger end gennemsnittet.

Medicin giver mindre spyt og flere huller

Selvom der findes en del tilskudsmuligheder for pensionister, kan de være svære at finde rundt i.

»Man kan eksempelvis ikke få tilskud til bedøvelse og røntgenoptagelser, med mindre kommunen har godkendt en særskilt ansøgning fra pensionisten om det. Men bedøvelse og røntgenoptagelser er basale og nødvendige tandplejeydelser, som de ældre også bør have ret til«, siger Freddie Sloth-Lisbjerg, der efterlyser et mere enkelt og gennemskueligt tilskudssystem.

Godt 1,1 million danskere er i 2018 fyldt 65 år. For 40 år siden ville to tredjedele af dem have tabt alle deres tænder.

I dag er det under en femtedel.

Mange ældre mennesker lever med sygdomme, der gør det nødvendigt at tage medicin. Men medicinen kan reducere mængden af spyt i munden. Og da det er spyttet, der beskytter tænderne mod bakterier, kan mindre spyt give flere sygdomme i munden og flere huller i tænderne.

»Heldigvis er man begyndt at forstå, at der er en sammenhæng mellem munden og resten af kroppen, og det kan vel ikke komme bag på nogle«, siger Børge Hede, der er overtandlæge i Københavns Kommune og adjungeret lektor på Tandlægehøjskolen.