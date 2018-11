Kiloprisen er tårnhøj på luksusjulekalendere, men vi er ligeglade Du betaler kassen for emballagen, hvis du køber færdiglavede julekalendere med chokolade, alkohol eller te. Men vi har travlt, vi har råd, og julen er en tid til forkælelse, forklarer trendforsker.

Vil du give 4.688 kroner for et kilo tebreve? Eller hvad med 1.133 kroner for et kilo vingummi? 923 kroner for et kilo lakrids?