Uden for kontortid: »De tyve minutter, måske en halv time, det tog, blev et af årets allerfineste øjeblikke« En ærkeamerikansk tradition kan blive til årets fineste øjeblik. Hvis bare man tør være ærlig.

Nu håber jeg ikke, vi krænker nogen, sagde jeg sidste fredag, da mine gæster sad bænket om et langt bord, for man ved jo aldrig, hvad folk bliver sure over, når de har god tid. Vi spiste Thanksgiving-middag. Jeg havde udbenet og farseret en kalkun, kogt tranebærsauce, lavet kartoffelmos og grøntsager med majs og hvide bønner. I ovnen stod æbletærten og bagte.