I dag går danskerne gadget-amok Især forbrugerelektronikken er populær på Black Friday. Det er de mandlige køberes favorit-varegruppe, men flere end hver fjerde kvinde forventer også at investere i forbrugerelektronik.

Udsalgs-stormen på Black Friday går på tværs af mange forskellige varegrupper. Men for mandlige købere er det især forbrugerelektronikken, der trækker. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov for online-betalingstjenesten DIBS.

I det hele taget er forbrugerelektronik og gadgets den allermest populære varekategori på Black Friday, viser undersøgelsen, i hvert fald når det gælder, hvad danskerne forventer at ville købe på udsalgsdagen. Undersøgelsen er nemlig foretaget forud for årets store udsalgsdag.

Helt generelt forventer danskerne at gøre allerflest indkøb indenfor tøj, sko og accessories. Når man lægger kønnene sammen, er det lige over halvdelen – 51 procent – der forventer at gøre en eller anden form for udsalgskøb i disse kategorier.

Men ser man på mænd og kvinder separat, ser det anderledes ud. Hele 59 procent af mænd regner med at gøre et forbrugerelektronik-køb på Black Friday. Det er lige en enkelt procent mere end de 58 procent af kvinderne, der forventer at købe tøj, sko eller accessories på på udsalg idag. Dermed er forbrugerelektronikken isoleret set den mest populære udsalgs-varekategori – med et mulehårs forspring.

Kvinder køber også gadgets

Selv om kvinder er ikke er helt lige så begejstrede som mænd i forhold til at købe forbrugerelektronik og gadgets, er det dog ikke et uanseligt antal af de adspurgte kvinder, der forventer at gøre et godt køb på den store udsalgsdag.

Flere end hver fjerde kvinde – 28 procent - vil jagte forbrugerelektronik-tilbud på Black Friday, hvilket er næsten lige så mange som det antal kvinder, der skal ud og kigge på skønhedsprodukter. Der er kun en enkelt procent flere kvinder, der regner med at skulle shoppe beauty-varer i dag. Det vil altså sige, at forbrugerelektronikken nu næsten kan konkurrere med make-up og lignende, når kvinder går på tilbudsjagt.

Undersøgelsen viser også, at danskerne helt generelt meget hellere vil købe forbrugerelektronik (og tøj) end ting til hjemmet eller haven, når Black Friday-udsalgene går igang. Hvor kun 18 procent af danskerne forventer at købe noget til boligen eller haven på Black Friday, vil over dobbelt så mange, 42 procent, kigge efter forbrugerelektronik-tilbud.

Undersøgelsen blev foretaget ved at spørge 1.007 danskere over hele landet om deres Black Friday-planer. Undersøgelsen viser også at mange mennesker netop har ventet til denne udsalgs-uge med at købe en vare, de håbede ville blive sat ned i pris på Black Friday. Hele 52 procent har udskudt et køb, der ikke var akut, for at se, om varen skulle blive billigere idag.