Black friday er i fuld gang: »Vi er umættelige. Alle vil jo have et godt tilbud«

Tidligere undersøgelser fra Pricerunner viser således også, at omkring en tiendedel af de gode tilbud kan være fup, så det gælder om at huske den kritiske sans, når køberusen er størst. Martin Andersen peger på, at nogle varer bliver sat kunstigt op i pris i en periode op til black friday, hvor de så bliver sat ned igen og ser meget billige ud. Derfor opfordrer han forbrugerne til at lave hurtig research på nettet, inden de slår til, for at finde ud af, hvad varen reelt har kostet tidligere. Det kan man også gøre ude i butikken på sin telefon ved at søge på varens navn.

»Vi kender alle sammen til, at butikker holder udsalg og har tilbud nærmest hver uge, hvor de oplyser, at du kan spare 20 eller måske 30 procent. Så en god tommelfingerregel er, besparelsen skal være højere end 30 procent for at være reel«, siger han.

HK: Husk at opføre dig ordentligt

Undersøgelser har allerede inden black friday givet et fingerpeg om, at danskerne er klar til jage de gode tilbud i dag. Voxmeter har i en rundspørge spurgt godt tusind danskere over 18 år, hvoraf omkring en tredjedel svarer, at de har planlagt at købe noget på black fridag.

Analyseinstituttet YouGov har på vegne af DIBS også spurgt tusind danskere om deres forventning til årets største shoppedag. Her svarer 48 procent, at de har tænkt sig at handle. Det er nogenlunde samme andel som sidste år, hvis man tager højde for den statistiske usikkerhed. Især to varegrupper springer i øjnene, når danskerne køber ind på black friday. Flest vil gå efter tøj, sko og accessories, mens elektronik tager andenpladsen, viser rundspørgen.