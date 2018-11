Her er priserne steget, og her er de faldet - inden black friday Hvem havde troet det? Vinkøleskabe er en af de varegrupper, der er steget mest i perioden op til black friday, hvor prisen så typisk falder igen. Spil til computeren er til gengæld faldet allerede inden den store shoppedag.

Enhver kender rusen over at gøre en god handel. Det korte øjeblik, hvor varmen strømmer igennem kroppen, og pulsen stiger. Men euforien kan nemt blive afløst af skam, når det går op for dig, at du er blevet snydt. Så god var handlen ikke, og du kommer - for sent, åbenlyst - til at tænke på den gamle læresætning: »Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også«.

Ved black friday er der ekstra risiko for at jokke i spinaten. Butikkernes markedsføring er så massiv, at du på mystisk vis føler dig heldig over, at det lykkedes lige netop dig at gøre Det Store Kup og spare tusindvis af kroner. Men der er grund til at være varsom, og derfor har prisportalen Pricerunner undersøgt, hvilke varer der er steget mest i pris i perioden op til black friday - fra 24. september og frem - ligesom firmaet har noteret sig, hvilke varegrupper der er faldet mest i pris.

Logikken er den, at såfremt prisen på en vare er steget markant i perioden op til black friday, så er det nemt for butikken pludselig at sætte varen ligeså markant ned og få tilbuddet til at se meget attraktivt ud. Selv om prisen måske i virkeligheden bare er den samme som engang i september, og besparelsen dermed er varm luft. Som en serviceoplysning bringer vi listerne her:

Priser er steget mest her:

1. Vinkøleskabe

2. Brugskunst

3. Gryder og pander

4. Grilltilbehør

5. Emhætter

6. Indbygningsovne

7. Kogeplader

8. Sko

9. Frysere

10. Komfurer

Og her er priserne faldet mest:

1. PC spil

2. Playstation 4 spil

3. Xbox One spil

4. Hukommelseskort

5. RAM

6. TV

7. Nintendo Switch spil

8. Mobiltelefoner

9. Kufferter

10. Medieafspillere

Hovedreglen er, at varen skal have været solgt til sin ’normalpris’ i mindst seks uger op til black friday. Derfor kan der være god grund til at spørge i butikken og - selvfølgelig - lave sin egen research på nettet for at finde ud af, om tilbuddet er reelt eller fup.

De falske førpriser er et område, som Forbrugerombudsmanden i en årrække har haft fokus på. Vagthunden har de tidligere år fundet eksempler på blandt andet dyner, puder, døre og vaskemaskiner, hvor besparelsen ikke var så stor som lovet.