Frygten for kundeflugt sender Danske Bank på stor undskyldningsturné Med dialogmøder og direkte kontakter til privatkunder, kommuner og regioner kæmper Danske Bank for at afværge en truende kundeflugt. Men de fleste kunder orker ikke at skifte banken ud, selv om de truer med det, siger ekspert i branding.

Måske har du også tænkt tanken. Om du skulle klippe den privatøkonomiske navlestreng til Danske Bank og vælge en ny bankforbindelse.

Som en logisk konsekvens af storbankens mangeårige karriere som pengevaskeri for kriminelle russere i den estiske filial.

Det er ikke mindst frygten for en forestående kundeflugt, der har fået Danske Bank til at iværksætte en omfattende forklarings- og undskyldningsturné blandt store og små kunder.

25.000 privatkunder er indtil videre inviteret til dialogmøder i bankens filialer, og der er mange flere filialmøder på vej – også i det nye år.



Samtidig har storbanken, anført af den konstituerede topchef Jesper Nielsen, kontaktet omkring 70 af landets regioner og kommuner og aftalt møder med 25 af dem i bestræbelserne på at holde fast i kundeforholdet på et tidspunkt, hvor flere kommuner og regioner overvejer en ny bankforbindelse.

Sagen kort: Pengevaskeriet I årevis fungerede Danske Banks filial i Estland som central for hvidvask af sorte penge. Milliarder af kroner har passeret Danske Banks vaskeri i Estland, der tilsyneladende både har serviceret oligarker, rigmænd og den russiske efterretningstjeneste foruden medlemmer af den russiske præsident Putins familie.

I september offentliggjorde Danske Bank sin egen advokatundersøgelse af sagen. Den viser, at op mod 6.200 kunder har brugt bankens estiske filial til mistænkelige overførsler for så store beløb, at banken ikke er i stand til at sætte beløb på omfanget. Bankens direktion og bestyrelse blev frikendt for det juridiske ansvar. Alligevel valgte bankens tidligere direktør Thomas F. Borgen at sige sin stilling op, da advokatundersøgelsen blev fremlagt. Bestyrelsens formand Ole Andersen er nu blevet presset ud af de store aktionærer. Vis mere

»Jeg har selv haft adskillelige møder med kommuner, hvor jeg har prøvet at forklare om den her sag, og hvor vi er nu. Og så er det jo op til vores kunder at træffe et valg. Vi håber, de træffer et valg, hvor de vælger at fortsætte samarbejdet«, siger Jesper Nielsen:

»Internt bruger jeg formuleringen ’bøj hovedet og ret ryggen’. Vi har en masse ting i den her sag, som vi overhovedet ikke skal være stolte af, og hvor vi skylder både vores kunder og medarbejdere og alle omkring os en kæmpe stor undskyldning for en kæmpe, kæmpe fejl«.

»Jeg tror, vi bliver nødt til at starte med at komme ud og vise folk, at det er noget, vi tager meget alvorligt, noget, vi er rigtig kede af, men også overbevise folk om, at vi står et andet sted i dag«, siger direktøren, der glæder sig over, at det trods alt også har været muligt tiltrække »nogle nye kunder«.

Få kunder er flygtet

Ifølge Danske Banks seneste kvartalsregnskab er det fortsat et begrænset antal kunder, der har taget flugten, mere præcist 1.500 NemKonto-kunder, men flere negative historier kan sætte turbo på kundeflugten.

Det ved Danske Bank bedre end nogen.

Mange kunder gik i protest, og endnu flere overvejede at gøre det, da banken i 2013 lancerede kampagnen ’New Normal’ og forsøgte at markedsføre sig som den pålidelige rådgiver i en kompleks og uoverskuelig verden – samtidig med at banken lukkede filialer, fyrede medarbejdere og opkrævede høje uigennemskuelige gebyrer.

Det lykkedes banken at få supertankeren på ret køl i en årrække. Nu kan det gå galt igen. Men i så fald er det ikke de almindelige småkunder, der flygter, lyder budskabet fra Anthony Aconis, direktør og stifter af brandingfirmaet Fireball.

Til gengæld har hvidvaskskandalen i Danske bank sammen med svindelsagen i Socialstyrelsen fået mange offentlige og private institutioner til at se sig selv efter i sømmene for at være sikre på, at umoralen ikke skjuler sig i krogene.



»I den proces er det naturligt at overveje det fortsatte samarbejde med Danske Bank. Og vil man vise initiativ i processen, så fyrer man lige storbanken – blot for at vise handlekraft«, siger Anthony Aconis, der godt forstår bankens målrettede charmeoffensiv hos regioner og kommuner.

Som Politiken kunne fortælle i forrige uge, er Region Hovedstaden med sine 45.000 medarbejdere og tocifrede milliardomsætning parat til at fyre Danske Bank i det øjeblik, storbanken måtte blive dømt for at have fungeret som pengevaskeri for kriminelle.

Regionen har allerede besluttet ikke at benytte den særlige option, der gør det muligt at forlænge samarbejdet med Danske Bank yderligere to år, når kontrakten udløber i 2019.



»Det er faktisk alle partiers vurdering, at vi ikke kan overlade offentlige penge til en bank, der – undskyld udtrykket – servicerer kriminelle udlændinge, og jeg er sikker på, at det fortsatte samarbejde med Danske Bank bliver overvejet intenst i mange andre offentlige og private virksomheder i øjeblikket«, sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Kommuner storkunder i Danske Bank

Samme melding er kommet fra Københavns Kommune. Og det fortsatte parløb med Danske Bank bliver diskuteret indgående i en række kommuner landet over.



Netop kommunerne er storkunder i Danske Bank. 54 procent af dem – eller godt og vel hver anden kommune – er kunder i Danske Bank, viser Politikens rundspørge blandt 90 af landets 98 kommuner.