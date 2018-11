Panelet: På under to år har du fået halvt så mange deleøkonomiske virksomheder at vælge imellem Det er stadig mest byboere under 40 år og med gode indtægter, der er fan af deleøkonomien.

Hvordan har du det med deleøkonomi, kære læser?

Halvdelen af danskerne mener, at det er helt irrelevant for dem, mens 30 procent siger, at det ærlig talt ikke kunne falde dem ind at bruge deleøkonomien.

Kun 15 procent af alle voksne har brugt mulighederne inden for dele- og platformsøkonomien i løbet af det sidste halve år. Det viser en ny måling, som YouGov har udført.

Det vokser – men langsomt

Da jeg målte på deleøkonomien første gang i 2014, var det for at se, om det fyldte lige så meget hos forbrugerne, som det fyldte hos medierne.

Det gjorde det så langtfra. Dengang havde bare 3 procent deltaget i en form for deleøkonomi. Fænomenet vokser altså, men det går langsomt.

I mellemtiden har myndigheder og politikere drøftet dele- og platformsøkonomiens problemer. Der blev landet en skatteaftale i maj, som skal løse udfordringerne med korrekt skattebetaling. Intet tyder dog på, at det er den substral, der får deleøkonomien til at blomstre.

Skatteaftalen vil kun få 4 procent til at være mere aktive inden for deleøkonomien fremadrettet, mens lige så mange til gengæld vil drosle ned, viser målingen.

Dele- og platformsøkonomien er ingen folkesag – endnu – og den appellerer faktisk mest til de yngre storbyboere under 40 år og med indkomster i den bedre ende.

Miljø – det lyder pænt

Ja, det er lidt af et paradoks, eller er det? For deleøkonomi handler i høj grad om penge. Pengene driver deleøkonomien, og den vigtigste grund til at deltage er stadig økonomisk, for så er der råd til andet forbrug. Det billede tegner sig tydeligt, når man spørger folk, hvad deres bevæggrunde er.

Miljøet spiller kun en birolle i deleøkonomien, men det lyder så pænt. Pengene og de måske manglende skattekroner er sikkert også årsagen til politikernes store interesse for en ny økonomi, som ikke fylder ret meget i det samlede forbrug.

Det er jo næppe på grund af arbejdspladserne, at politikerne viser interesse, for dem er der ikke så mange af. Deleøkonomiske virksomheder lukker på stribe.

Meget blandet kvalitet

Da Erhvervsstyrelsen kortlagde deleøkonomiske virksomheder i Danmark i januar 2017, var der lige over 140 virksomheder på listen.

Tjekker man i dag, mindre end to år efter, er kun omkring halvdelen endnu virksomme og relevante for danske forbrugere, selv om det er en broget flok af meget blandet kvalitet. Nogle få slår an, mens de fleste ikke får tag i forbrugerne.

Tilbage er de store som f.eks. Airbnb og andre, som de få brugere ikke anvender i hverdagen, men derimod nogle få gange om året.

Skal vi for alvor tage deleøkonomien til os, skal vi jo kunne bruge løsningerne i hverdagen og ikke bare et par gange om året. Men også her kniber det.

Delebiler kunne være alletiders – også for mig selv, når min bil står og keder sig hele ugen i carporten, mens jeg tager metroen.

Det skal være nemt

Hvorfor er der ikke mange flere, også blandt de ældre, der bor i de store byer og har et begrænset kørselsbehov, som skifter egen bil, udgifter og værkstedsbesøg ud med et medlemskab hos delebilsvirksomheden Letsgo eller opretter sig som bybilsbruger hos Green Mobility eller DriveNow?

Det er faktisk meget billigere og kan nemt konkurrere med de 3.000-5.000 kr., det koster alt i alt at være en lykkelig bilejer med foden på egen speeder.

Men hovsa. Stillet over for det valg siger de fleste – mig selv inkluderet – at penge lige pludselig ikke er alt. At det nu engang er ret behageligt, at man til hver en tid kan gribe bilnøglen og køre uden først at undersøge, hvor man kan finde en ledig bil, når man skal ud og køre.

Det viser i en nøddeskal, at deleøkonomiens største udfordring ikke kan løses med et par kunstgreb fra politisk side. Nøglen ligger hos forbrugerne.