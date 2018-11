Ny prognose er netop blevet offentliggjort: Unges pensionsopsparing vil blive hårdt ramt Men til gengæld kan de unge blive kompenseret med højere offentlige tilskud.

Det er de unges pensionsopsparing, der bliver hårdest ramt af, at vi nu går en længere årrække med lavt afkast af aktier og obligationer i møde.

Deres pensioner kan blive mellem 8 og 10 procent mindre, end deres prognose lyder på i dag.

Det konkluderer brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P), der netop har offentliggjort nye modeller til beregning af danskernes pensionsprognoser.

Nuværende pensionister går fri

De nuværende modeller har nemlig været baseret på historisk høje afkast og er dermed for optimistiske. Derimod kan de danskere, der allerede er gået på pension, ånde lettet op.

De mest berørte er dem, der har mange år til pensionering. Heldigvis er det også dem, der har god tid til at tilpasse deres opsparingsniveau Per Bremer Rasmussen, direktør Forsikring & Pension

»Justeringerne i pensionsprognoserne har minimal betydning for nuværende pensionister. De mest berørte er dem, der har mange år til pensionering. Heldigvis er det også dem, der har god tid til at tilpasse deres opsparingsniveau«, siger Per Bremer Rasmussen, der er direktør i F&P.

Men selv om mange yngre danskere nu har udsigt til lavere pensioner, end de troede, vil en del af dem alligevel få stort set det samme at leve for, når de forlader arbejdsmarkedet.

Det skyldes samspillet mellem størrelsen af den pension, du selv har sparet op, og din mulighed for at få offentlige ydelser som tillæg til folkepension og boligsikring.

Har man en løn i den lave ende, og bor man til leje som pensionist, kan det reducerede beløb fra pensionskassen altså udløse tilskud, man ellers ikke ville have fået.

»Vores beregninger viser, at det beløb, man som pensionsopsparere risikerer at gå ned i henhold til de nye prognoser,

kan mange lav- og mellemindkomstgrupper få en ikke ubetydelig kompensation for i form af højere offentlige ydelser«, siger Per Bremer Rasmussen.

Prognoserne bliver opdateret nu, og du kan fra 1. januar 2019 logge på Pensionsinfo.dk og se, hvad det betyder for netop din pension.

Opgør med skæve pensionstillæg

Den uafhængige privatøkonomisk rådgiver Kim Valentin opfordrer regeringen og Folketinget til at bruge de nye pensionsprognoser som en kærkommen lejlighed til at ændre pensionssystemets »pinagtigt skæve« udbetalinger af pensionstillæg.



Som reglerne fungerer i dag er det nemlig borgerens månedlige indkomst og udbetalinger, der afgør, om man er berettiget til det betragtelige, offentlige pensionstillæg.



»Det betyder, at jo mere du selv sparer op privat - jo mindre får du af staten. På den måde kan du i princippet få offentlig pensionshjælp, selvom du har en kæmpe villa på Strandvejen og så mange værdier, at du ikke har haft behov for at spare op på en privat pensionsordning. For dermed ser det jo ud som om, at du som pensionist ikke får nogle penge udbetalt hver måned, selvom du svømmer i formue«, siger Kim Valentin:

»Men har du som lavtlønnet været så fornuftig at spare op til din egen alderdom gennem livet, så bliver det modregnet i den offentlige pension. Det er så skævt, som det kan blive, og mit håb er, at de nye prognoser, og det forhold, at staten kan komme til at betale en del af regningen for dem, kan give politikerne en anledning til at få denne uretfærdige skævhed fjernet en gang for alle«, siger Kim Valentin, der kalder det på tide, at prognoserne for danskeren pensioner bliver mere retvisende.

Nye prognoser giver flere kunder

»Jeg undrer mig over, at det har taget så lang tid for pensionsbranchen at få lavet nogle mere præcise prognoser. For når folk finder ud af, at de har en mindre opsparing, end de troede, kan pensionsselskaberne jo overtale kunderne til at indbetale flere penge på deres pensioner; så det kan jo blive en god forretning,« siger han.

Med de nye satser udgør det maksimale pensionstillæg næsten 7.000 kroner om måneden for enlige og 3.500 for gifte og samlevende. De penge kommer oven i folkepensionens grundbeløb på godt 6.300 kroner per måned, hvis man altså ikke bliver modregnet i pensionstillægget af udbetalinger fra de private pensionsopsparinger.

Ifølge PensionDanmarks administrerende direktør, Torben Möger Pedersen, har danskeren krav på et så realistisk billede som muligt af, hvad de har at leve for, når de går på pension: