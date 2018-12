Tør du købe sådan en? Frygten for farlige stoffer i børnenes legesager har bidt sig fast

»Jeg er sikker på, at et krav om indholdsdeklaration på legetøj vil løfte standarden, som det har gjort med kosmetik og rengøringsmidler. Så det vil vi arbejde for. Som far til en datter på 9 måneder, der putter alt i munden, er jeg selv nervøs for farlig kemi i legetøj og finder det åbenlyst, at der er brug for strenge regler, varedeklaration, mere kontrol og hårde straffe«, siger han.



Standardiseringsorganisationen GS1, som arbejder for at skabe sikrere og mere effektive forsyningskæder oplyser, at teknologien er klar, hvis der er et ønske om at bruge den til f.eks. at forhindre legetøjsskandaler.



Coop meddelte for en måned siden, at koncernen frivilligt indfører varedeklarationer på legetøj, der indeholder kemi, som f.eks. sæbebobler, slim og skumlegetøj.