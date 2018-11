Hvem laver mad i aften? Kvinder laver mad af pligt. Mænd laver mad af lyst Kvinder laver mad, selv om de overhovedet ikke er interesseret i madlavning, fordi de føler sig forpligtet. Måske burde de lære af mændene, der i højere grad laver mad for sjov i weekenden, siger kok og hverdagsmadsfan Katrine Klinken.

»Jeg synes, det er røvsygt at lave mad. Sådan har jeg faktisk altid haft det«, siger Stinne Jensen, der er studerende.

Alligevel er det stort set altid hende, der sørger for, at familien, som består af hende, hendes mand og deres to børn på 8 og 3, får mad til hverdag.

»Jeg har aldrig syntes, det var sjovt at lave mad. Da jeg var barn, havde jeg en maddag derhjemme, og jeg lavede altid det, som vi havde lavet i madlavning i folkeren. Det var nogle lidt mærkelige retter, som der blev grinet lidt ad derhjemme. Det var ikke ondt ment, men jeg tror, at 12-årige Stinne blev såret, og den slags sætter sig i en. Og så har jeg en lillesøster, der bare kastede sig ud i at lave mad og blev god til det. Det blev aldrig min rolle derhjemme«, siger hun.

»Jeg laver egentlig decent mad, det er slet ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af det, det er bare ikke noget, jeg sætter pris på, om fredagen tænker jeg aldrig: Nu skal vi hygge os, så skal vi lave noget særlig lækker mad«.

Hendes mand, der er advokat, laver sjældent mad. Står han for aftensmaden, køber han oftest takeaway. Det skyldes praktiske hensyn, han kommer hjem senere, end hun gør, men også, at han ikke er rutineret i et køkken, fordi han aldrig har interesseret sig for at lave mad.

»Når man laver mad, skal man jo regne lidt bagud og tænke, at hvis vi skal have kartofler, skal de sættes over i god tid. Man skal være vant til det, og han går tit for sent i gang, og så står der to børn og flegner ud. Så bliver det mig, der gør det. Jeg tror, vi skal ændre vores indstilling, så det bliver noget sjovt og hyggeligt, ikke noget, der skal overstås. For det er jo paradoksalt, at man går helt vildt meget op i, at ens børn skal have sund økomad, og så gider man egentlig ikke lave det selv«.

Kvinder tager pligttjansen

Stinne Jensen er ikke den eneste kvinde, der går i køkkenet, fordi hun føler sig forpligtet til det. Madkultur18, der er en undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner, viser, at flere kvinder end mænd laver mad, selv om de ikke interesserer sig for madlavning. I gruppen, der betragter sig som ligeglade med madlavning (hverken interesseret eller uinteresseret), er der 44 pct. mænd, der laver mad, mens 60 pct. af kvinderne laver mad.

I grupperne med decideret mangel på interesse for mad er der også en overvægt af kvinder, der laver mad; i gruppen med adspurgte, der overhovedet ikke er interesseret i mad, laver 46 pct. af kvinderne mod 38 pct. af mændene mad.

Samtidig viser undersøgelsen, at vi bruger stadig mindre tid på at lave aftensmad – uanset hvem vi er, køn og alder: En tredjedel af danskerne bruger nu under 15 minutter på at lave aftensmad de dage, de selv laver mad, enten helt eller delvist. Dage, hvor de – som Stinne Jensens mand – henter takeaway, er fraregnet.

»Der er sket et skred, som vi er nødt til at tage alvorligt«, siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som står bag undersøgelsen:

»Vi har en virkelighed, hvor det at lave mad ses som svært og som en sur pligt. Der er så mange andre ting, man hellere vil, og som er mere interessante. I stedet for at idyllisere, hvordan det var engang, hvor mor gik rundt med blomstret forklæde, og tænke, at det er den tid, vi skal tilbage til, skal vi måske arbejde med nogle andre ting. Undersøgelsen viser jo f.eks. også, at rugbrødsmaden er meget populær. Måske skulle vi gøre den mere interessant de dage, hvor vi har megatravlt, når de fleste får et varmt måltid på deres arbejde?«, siger hun.

»Vi må acceptere, at moderne familier har brug for hjælp, og arbejde for lødige løsninger på færdigmad og convenience. Der er langt fra en måltidskasse til en frysepizza og færdiglavet Knorr-sauce. Så skal det gå stærkt, kan man få god mad på andre måder«.

Madkultur18 Undersøgelsen Madkultur18 er Madkulturens årlige undersøgelse af danske mad- og måltidsvaner. Den blev i 2015 gennemført første gang, og i 2018 er man begyndt at stille nogle af de samme spørgsmål, så man kan følge udviklingen over tid. Undersøgelsen viser, ud over at kvinder står for pligtmaden, at vi generelt bruger kortere tid på at lave aftensmad. Gruppen af danskere, der bruger under et kvarter på at lave mad, stiger i alle aldersgrupper, især i gruppen over 65 år.

Manden har overtaget weekendmaden

I Allerød bor Kirstine Marchmann, der er geograf, sammen med sin mand og deres to børn på 4 og 1. Her er mønsteret det samme på hverdage. Hvis der ikke er en aftale om, hvem der skal lave mad, er det hende, der går i køkkenet.