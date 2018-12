Hårde pakker til jul: Nu må du give børnene endnu større pengegaver Fra i år må du sætte 6.000 kr. årligt ind på en børneopsparing med skattefrit afkast. Men overvej – ligesom den nybagte mor Linnéa Schmidt – at investere pengene frem for at lade dem visne i banken.

Har du nogensinde skuet ud over dine børns gavehøst juleaften og tænkt, at alle de penge egentlig kunne have være brugt bedre end hos Fætter BR?

Nogle af dem kunne for eksempel være sparet op – for en dag at ende som udbetaling på en lejlighed, en rejse eller bare et godt økonomisk fundament for barnet at starte voksenlivet på.

Hvis du tør at løbe risikoen for, at børnene kalder dig kedelig (eller det, der er værre), er det værd at vide, at du fra i år kan sætte 6.000 kroner ind på en børneopsparing. Hidtil har loftet ligget på 3.000 årligt. I alt kan der nu spares 72.000 kroner op på denne særlige kontoform mod det tidligere maksimum på 36.000 kroner, altså en fordobling.

Gaverne arbejder

Fidusen ved en børneopsparing er, at renterne, der løber på – eller det afkast, pengene giver, hvis du vælger at investere dem – er skattefrie i de op til 21 år, opsparingen maksimalt kan løbe.

Linnéa Schmidt blev mor til Lærke i august i år, og hun er allerede gået i gang med at investere på datterens vegne.

»Jeg kan absolut godt finde på at give hende penge som gave. Måske især nu i starten, hvor hun alligevel ikke forstår så meget af, hvad det er, hun får«, siger hun.

For Linnéa Schmidt er det helt naturligt, at en børneopsparing skal investeres i primært aktier. Ved siden af sit arbejde som kræftforsker på Skejby Sygehus er hun nemlig stifter af det danske netværk Moneypenny – kvinder, som investerer, der har over 5.000 medlemmer, og med til at drive den tilsvarende svenske gruppe Economista, som mere end 100.000 er med i.

Et blik på bankernes rentesatser på børneopsparinger viser da også, at en pengegave er særdeles svær at få til at vokse, hvis den bare står kontant på en konto.

Penge kan tabe værdi

Før i tiden konkurrerede bankerne om at tilbyde høje satser på en børneopsparing, for det var en måde, hvorpå de kunne lokke nye familier indenfor som kunder. I dag får barnet i allerbedste fald 1,5 procent i rente – det er hos Basisbank – mens de store pengeinstitutter giver mellem 0,35 og 0,70 procent i rente.

I oktober var inflationen i Danmark 0,7 procent, så langt de fleste steder vokser købekraften af opsparingen altså slet ikke. Hos mange banker udhules værdien ligefrem, når inflationen regnes ind.

Fakta Renter Så meget får du i rente af en børneopsparing hos de tre topscorere:

Basisbank: 1,5 pct.

Kreditbanken: 1,4 pct. Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn:1,3 pct.

Så meget giver de store banker:

Danske Bank:0,35 pct. Nordea:0,5 pct. Jyske Bank: 0,5 pct. Sydbank: 0,70 pct. Spar Nord: 0,50 pct. (betingelser) Arbejdernes Landsbank: 0,60 pct. Ringkjøbing Landbobank: 0,35 pct. Kilde: Mybanker Vis mere

»Vi har beregnet, at indbetaler man de maksimale 72.000 kroner på en børneopsparing i løbet af barnets første 12 år, vil de typisk være blevet til knap 91.000 kroner, når barnet er 18«, siger Ulrik Marschall, der er kommunikationschef hos banksammenligningsportalen Mybanker.

»Det er ikke meget, men trods alt bedre, end hvis pengene stod på en almindelig indlånskonto til 0 procent«, siger han og tilføjer, at det er ærgerligt for et ellers attraktivt produkt:

»For barnet er sådan en opsparing jo en rigtig god start, men hvis man vil have mere ud af pengene, er man nødt til at løbe en lidt større risiko«.

Man skal føle sig tryg

Det er Linnéa Schmidt indstillet på, når hun sætter tre en halv måned gamle Lærkes penge i værdipapirer. Hun har både puljer med mange forskellige globale aktier og enkeltaktier i udvalgte selskaber som Novo Nordisk, e-bogs-virksomheden Storytel og svenske Kinnevik, der ejer en række digitale virksomheder.

»Jeg synes, det er en risiko ikke at investere. For alle penge, der ikke giver et afkast, bliver spist op af inflationen. Selvfølgelig kan værdien af værdipapirer svinge ret voldsomt, men min datter har i hvert fald 18 år, før hun – måske – skal bruge pengene. Med sådan en lang tidshorisont har aktiemarkedet historisk set givet det bedste afkast«, forklarer hun.