Klager over kæmpesommerhuse kan skabe store problemer for små private udlejere

Sommerhusreglen

Hovedformålet med sommerhusloven er at hindre et øget pres på landets rekreative arealer og at forhindre udlændinge i at opkøbe og overtage danske sommerhuse.

Sommerhuslovens regler om udlejning har altid været administreret restriktivt for at sikre, at udlejning af ferieboliger ikke bliver et erhverv for ejerne.

Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning gives som altovervejende hovedregel ikke.

Udlejning af en-to ferieboliger anses normalt ikke som erhvervsmæssig udlejning, forudsat at ejeren selv benytter ferieboligen i et ikke uvæsentligt omfang, og at udlejningen ikke får mere professionel karakter.

Hvis en privatejet feriebolig kun bruges til udlejning og ikke bruges af ejeren selv, vil udlejningen dog blive anset for erhvervsmæssig i forhold til sommerhusloven.

Kilder: lovregler, Erhvervsstyrelsen og BDO

