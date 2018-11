Kort før julehandlen: Selskabet bag Toys "R" Us og Fætter BR fyrer 450 og lukker butikker Virksomheden Top-Toy, der ejer Fætter BR og Toys "R" US, har haft underskud på to milliarder kroner.

Selskabet Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys "R" Us i Norden, går i betalingsstandsning.

Der arbejdes på at fortsætte i en anden form, oplyser virksomheden.

Meldingen kommer i forbindelse med et årsregnskab, der viser et underskud på to milliarder kroner.

»Det er ikke lykkedes for os at gøre Top-Toy lønsom i sin nuværende form, og derfor må vi nu ændre grundlæggende på virksomheden ved at forenkle og optimere de sunde dele af forretningen«, siger administrerende direktør Per Sigvardsson i en pressemeddelelse.

Selskabet vil lukke op mod 100 butikker i Norden og Tyskland, og derudover skal der blandt andet skæres i hovedkontoret i Vallensbæk.

Samlet står 450 til at miste jobbet. De 180 er i Danmark.

Top-Toy driver 226 BR-butikker. Derudover har det 72 varehuse med Toys "R" US.

Kæden omsatte i seneste regnskabsår for lidt mere end tre milliarder kroner.

ritzau