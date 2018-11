Afsløret: Løbere snød sig til kortere halvmaraton ved at skyde genvej gennem et krat Jeg er helt flad, mon ikke man lige kunne smutte igennem her og spare et par kilometer? Måske var det sådan, en gruppe løbere til et halvmaraton i Kina tænkte. Men et kamera fangede snyderiet.

Langt de fleste løbere kunne aldrig drømme om det. At snyde sig til en hurtigere tid på et maraton eller halvmaraton ved at skyde genvej ude på ruten. Men ikke desto mindre har arrangørerne bag et halvmaraton i den kinesiske storby Shenzhen afsløret 258 i at snyde under løbet, der blev afholdt i søndags. Det rapporterer det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.



18 løbere blev snuppet i at have falske startnumre på deres trøjer, mens tre løb med numre, der tilhørte andre. De står over for en markant straf, der vil betyde, at de for livstid er udelukket fra at deltage i løbet. Af de resterende 237 valgte langt de fleste at skyde genvej på ruten for dermed at opnå en bedre placering og en bedre sluttid. Måske tænkte de, at det næppe bliver opdaget i et menneskemylder med tusindvis af løbere i millionbyens gader.

Problemet var bare, at såvel lokale fotografer som et kamera, der overvåger trafikken, dokumenterede de kluntede forsøg på snyd. Således viser en optagelse, hvordan løbere pludselig drejer væk fra vejen og ind gennem et krat og få sekunder efter dukker op på den anden side betydeligt længere fremme på ruten. Derved skar løberne et par kilometer af den fulde distance på 21,1 km.

Arrangørerne bag løbet konstaterer over for det kinesiske nyhedsbureau, at de er meget kede over bruddet på reglerne, ligesom de konstaterer, at langdistanceløb ikke bare handler om fysisk udfoldelse, men er en »metafor for livet«, hvor hver løber skal kunne stå til ansvar over for sig selv. »Lad være at glemme, hvorfor du løber«, lyder det fra nyhedsbureauet selv i en kommentar.

Deltagere i løbet skulle ved registrering – ligesom ved andre løb – vise legitimation, hvorved en del snyd med startnumre tilsyneladende blev afsløret. I dag er der ved de fleste større motionsløb verden over indbygget en chip i startnummeret, der registrerer løberens tid. Det giver arrangørerne præcise data for tidsforbruget og kan samtidig give anledning til rynkede øjenbryn, hvis en mellemtid ser lidt for fantastisk ud.

Løbesporten i Kina er eksploderet de senere år. Ifølge Kinas Atletik Forbund var der i 2011 blot 22 maraton, halvmaraton eller andre registrerede løb i verdens største land, i år er tallet oppe på 1.100.

Hun svedte stort set ikke efter 42,195 km...

Det er ikke kun i Kina, at der ses eksempler på snyd i forbindelse med større løb.

I november indrømmede en amerikansk løber, at han har deltaget i 11 udgaver af et af verdens mest berømte maratonløb, New York Marathon, uden startnummer. Hans metode er at hoppe ind i løbet efter et par kilometer, da det er umuligt at komme ind i startblokken uden nummer. Det er svært at få fat i et af de eftertragtede startnumre, og han forklarer, at han løber »uofficielt« af kærlighed til løbet. Typisk køber han en medalje i målområdet med en 20 dollar seddel, han har i sin sok til formålet.

En mand fra Ohio i USA har gennem en årrække skrevet en blog, hvor han har afsløret udbredt snyd ved forskellige store løb. Snyd undervejs i et løb er sjældent planlagt, men pludselig træffer løberen en dårlig beslutning og lyver om det bagefter. Målet kan være at opnå en tid, der er hurtig nok til at opnå startnummer ved et eftertragtet løb som eksempelvis Boston Marathon, har Derek Murphy, manden bag hjemmesiden, fortalt i The Guardian.

Blandt de mere berømte forsøg på snyd hører historien om Rosie Ruiz, der kom først over målstregen i kvindernes konkurrence i netop Boston Marathon i 1980. Tiden var fænomenal, lige over to timer og 30 minutter. På det tidspunkt ville det have været den hurtigste kvindetid i løbet nogensinde, men da hun kom i mål, opstod mistanken om snyd meget hurtigt. Hun svedte stort set ikke og var langtfra så slank og muskuløs som andre af verdens bedste løbere. Samtidig undrede hendes nærmeste konkurrenter sig over, at de ikke havde opdaget, at de var blevet overhalet. Det viste sig, at kvinden var hoppet ind i løbet få kilometer før målstregen.