Julen giver mig kvalme, men så spørger min datter: Findes der egentlig nisser, far?

FOR ABONNENTER

Efter nogle dage i december har vi stadig intet kalenderlys, og det er absolut ikke min fortjeneste, at nogle fine antikke julekugler dingler over spisebordet. Jeg er nemlig ikke den store fan af jul. I hvert fald ikke i år. Får forstoppelse af sødheden, kvalme over gavehelvedet og generel lidelse over, at der er så mange folk overalt læsset med kæmpe poser og meterlange flæskestege.