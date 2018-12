Sune satser: »Guld skal være min sidste forsvarslinje« Store dele af lønnen bliver investeret i aktier i Sune Bjørn Andersens jagt på økonomisk frihed, men nu køber han også guld, der skal være hans privatøkonomiske faldskærm.

Han har spinket og sparet, siden han blev færdiguddannet i 2015.

Nu arbejder 32-årige Sune Bjørn Andersen som it- og digitaliseringskonsulent og læsser hver måned store dele af lønnen over i aktier, obligationer og bitcoins.



Målet er så hurtigt som muligt at opbygge en formue, der kan gøre ham mindre afhængig af arbejdsgivere og faste job. Og give ham friheden til selv at bestemme de faglige udfordringer.

Og nu har han besluttet at udvide investeringspaletten med det pureste guld.

Planen er, at guld skal fylde et sted mellem 5 og 10 procent af min portefølje, og det er altså ikke for at være smart Sune Bjørn Andersen

Ikke kun fordi det er et fascinerende grundstof, men fordi det med tiden skal være hans privatøkonomiske sikkerhedsnet, hvis bunden ryger ud af aktiemarkedet.

»Jeg er lige begyndt at investere i guld, men det er noget, jeg har haft lyst til længe. Planen er, at guld skal fylde et sted mellem 5 og 10 procent af min portefølje, og det er altså ikke for at være smart«.

Guld svigter aldrig

»For mig handler det om, at guld er en sikker satsning og dermed en opsparing, der kan indløses, hvis jeg er så uheldig at ramme de forkerte aktier«.

»Det er en måde at bevare købekraften på den lange bane, samtidig med at jeg satser mine sparepenge på et uforudsigeligt aktiemarked«.

»På den måde kan guld noget andet end værdipapirer«, siger Sune Bjørn Andersen, der har udgivet bogen ’Simpel Investering’, driver siden frinans.dk og også holder foredrag om fornuften eller ufornuften i selv at investere sparepengene.

»Man kan sige, at guld er den ultimative forsikring i forhold til det økonomiske system, vi har i dag, hvor aktiekurserne tordner op og ned og giver tab og gevinst i en eller anden uforudsigelig rækkefølge«.

»Her er guld den enkle og sikre havn, der har bevist, at den aldrig for alvor svigter. Guld har jo en 5.000 år lang historik, men taler vi om aktier, ser vi oftest kun tilbage til den store aktieboble og børskrakket i 1929«.

»Og så er det bare helt banalt en god fornemmelse, at man kan have guldet i hånden, det guld, der i bund og grund er min sidste forsvarslinje, hvis alt andet glipper«, siger han.