Miljøminister vil ensrette indsamling af plastikaffald

Det skal være slut med forskellig indsamling af plastikaffald.

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Kommunerne indsamler i dag plastikaffald på forskellige måder, men ministeren vil lave fælles standarder for plastikaffald, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

»Hvis vi skal kunne genanvende mere plastik, skal vi sortere og indsamle vores affald ens. I dag står indsamlerne tilbage med en stor uens masse af plastikaffald, som er svær at genanvende«.

»Hvis vi vil have højere kvalitet i genanvendelsen, kræver det bedre sortering og indsamling. Det vil gøre det meget lettere og mere økonomisk attraktivt at få plastikaffald genanvendt«, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Danmark genanvender i dag cirka en tredjedel af emballageaffald i plastik. Ifølge plastbranchens estimat står erhvervet for at genanvende 55 procent, men husholdninger kun bidrager med at genanvende 17 procent.

Det mener miljø- og fødevareministeren er for lidt - også set i lyset af en målsætning fra EU om, at halvdelen skal genanvendes i 2025.

Forslaget er en del af regeringens nye plastikhandlingsplan.

ritzau