Dansk Erhverv: Pris på bæreposer viser posen har værdi

Når eksempelvis tøj og elektronik langes over disken i butikkerne, følger der ofte en gratis bærepose med.

Men sådan skal det ikke være i fremtiden, mener regeringen. Og i Dansk Erhverv, der organiserer cirka 14.000 virksomheder inden for blandt andet handel, tror man, at kunderne vil tage godt imod tiltaget.

Det fortæller miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv Jakob Lamm Zeuthen.

»De fleste forbrugere er allerede vant til, at man giver penge for en pose, når man handler i en dansk dagligvarebutik«, siger han.

Han ser dog også, at der i starten kan være en udfordring, når forbrugerne går i luksusbutikker og køber dyre varer.

»Der vil det være en udfordring, når en forbruger pludselig skal give to-tre kroner for en pose, når de køber en vare for 10.000 kroner«.

»Men jeg tror, at når forbrugeren får en forståelse for, at der er en lovgivning, der siger, at den ikke må være gratis, så vil det hjælpe butikkerne. Det er et spørgsmål om, at man skal ændre en opfattelse«, siger han og tilføjer:

»Der skal knytte sig en pris til en pose, for det er vigtigt, at forbrugeren forstår, at der knytter sig en værdi til en pose, og du skal genbruge den«.

Bedre sent end aldrig

Forbuddet mod at uddele gratis bæreposer er et af regeringens tiltag i en ny plastikhandlingsplan.

Desuden skal tynde plastikposer med hank ifølge planen helt forbydes.

Det finder Dansk Erhverv ligeledes positivt.

»Sådan nogle tynde poser er jo ikke særlig velegnede til at blive genbrugt, så det har vi forståelse for«, siger Jakob Lamm Zeuthen.

De tykkere plastikposer forbydes ikke, og det gør tynde poser uden hank heller ikke.

Allerede i 2015 vedtog EU-Parlamentet lovgivning, som skulle mindske forbruget af tynde engangsplastikposer. Men ifølge Dansk Erhverv går den nye handlingsplan videre end det.

»Danmark overholder allerede lovgivningen ved at have en afgift på plastikposer. Så miljøministeren laver initiativer, som gør, at Danmark går videre end EU-lovgivningen«, siger den miljøpolitiske chef.

EU-parlamentariker Margrete Auken (SF) mener, at forslaget er godt, men hun kritiserer, at regeringen først nu kommer med tiltagene, når EU-lovgivningen kom i 2015.

»Vi kommer meget senere på banen her end mange andre EU-lande, men bedre sent end aldrig«, skriver politikeren i en skriftlig kommentar.

»Den store vinder her er åbenlyst naturen, men det her er også en rigtig god ting for forretningerne, der slipper for at udlevere poser gratis og tjener på dem, de sælger. Men staten sparer også ved at slippe for at samle alle poserne ind, når de flagrer rundt på gader og grøfter og i naturen«.

ritzau