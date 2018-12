Tvivl om Airbnb-lov: Regeringen vil alligevel ikke lade kommunerne stange bøder ud til Airbnb's brugere Få uger før loven skal vedtages har Justitsministeriet blokeret planen om at lade kommunerne uddele bøder til de borgere, der lejer privatboligen ud mere end tilladt. Men bøderne var en del af aftalen, siger DF, der truer med at trække støtten.

Dansk Folkeparti truer med at trække støtten til regeringens stort anlagt Airbnb-lovpakke, der efter planen skal vedtages i juledagene.

Ifølge partiets skatteordfører, Dennis Flydtkjær, afviser regeringen nu, stik imod den oprindelige aftale, at lade kommunerne selv udskrive administrative bøder til de borgere, der ikke overholder reglerne, når de lejer privatboligen ud til turister via netportaler som Airbnb.

»Regeringen har så sent som denne uge meddelt, at Justitsministeriet ikke synes, at man uden videre kan give kommunerne ret til at udskrive bøder. Blandt andet fordi man frygter, at bøderne bliver givet på forskelligt grundlag fra kommune til kommune«, siger Dennis Flydtkjær (DF).

Ny model for kontrollen

Netop et effektiv kommunalt kontrolsystem er en krumtap i hele Airbnb-pakken, der også vil give borgerne et større skattefradrag, hvis de lejer boligen ud via portaler som Airbnb. Til gengæld har Airbnb lovet at indberette brugernes indtægter til skattevæsenet.

Fakt Sådan må du leje ud Ifølge regeringens nye lovpakke, kan du maksimalt leje din private bolig ud 70 dage om året. Men de 70 dage er betinget af, at du udlejer boligen genem et udlejningsbureau som for eksempel Airbnb, der til gengæld automatisk indberetter dine lejeindtægter til Skat, der så kan kontrollere din skattebetaling.

Efter flere års forhandlinger har Airbnb indvilget i at indberette brugerens lejeindtægter med virkning fra næste år. Når du lejer ud kan du hvert år tjene de første 28.000 kroner skattefrit, mens alle indtægter derover bliver beskattet. Sidste år lejede 900.000 personer en bolig i Danmark via Airbnb. De fleste overnattede i København, nemlig 510.000 Airbnb-gæster. Sidste år tjente en danske Airbnb-vært i snit 13.800 kroner på at leje boligen ud. Vis mere

Embedsmænd i Erhvervsministeriet arbejder nu på højtryk for at finde en ny model for kontrollen, så bøderne kan blive udskrevet. Men Dennis Flydtkjær lægger ikke skjul på, at DF’s fortsatte støtte til den samlede Airbnb-pakke står og falder med regeringens udspil på kontrolområdet.

»Vi er ikke villige til at stemme alle skattelettelserne igennem, før vi har styr på kontroldelen, og skattedelen skal altså vedtages inden jul«, siger Flydtkjær og fortsætter.

»Vi havde en klar aftale med regeringen om, at vi skulle give kommunerne et effektivt kontrolsystem, og det er ikke dét, der nu ligger på bordet. Skal kommunerne have tilsynspligten på det her område, skal de også have muligheden for at sanktionere dem, der ikke retter ind. Omvendt skal vi jo respektere de grundliggende retsprincipper, når Justitsministeriet mener, at der er et problem«.

Lejeloft gælder ikke værelser

Og der er andre udfordringer i Airbnb-pakken, fastslår Dennis Flydtkjær:

»Vi er jo enige om at give borgerne en mulighed for at leje boligen ud 70 dage om året. Men nu viser det sig, at den regel kun gælder lejligheder - ikke enkeltværelser. Og det betyder jo i praksis, at du kan leje din lejlighed ud i 69 dage og derefter leje værelserne ud enkeltvist. Det holder ikke - det er vi nødt til at finde en løsning på, og det haster«, siger han.

Dennis Flydtljær, DF

Ifølge Politikens oplysninger overvejer regeringen blandt andet, om kontrolopgaven kan placeres i Erhvervsstyrelsen.

Som Politiken kunne fortælle torsdag er både kommuner, lejere og hotelbranchen bekymrede for, at der kommer store huller i kontrollen med de flere hundrede tusinde danskere, der tjener penge på at leje deres private boliger ud til turister.

Selv om kommunerne tilsyneladende må opgive ønsket oms selv at udskrive bøder, får de til gengæld ret til at samkøre en række registre og til at opsøge borgerne på privatadressen for at tjekke, om deres boliger bliver lejet ud efter reglerne.

Bødesamarbejde med Airbnb

Men det er slet ikke nok, lyder kritikken blandt andre fra Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):