Julemåltidet er under angreb: »Hun siger det højt, onkel Jørgen hører det, han er bøfmand, han bliver vred, og der kan juleidyllen få en udfordring«

Forestil dig følgende situation udspille sig juleaften, når I netop har sat jer til bords:

Moster Mette bedyrer, at hun er holdt op med at spise kød, siden sidst I sås. Hun har længe haft svært ved at læse historierne om, hvordan grise og kyllinger behandles i danske stalde. Indslaget fra TV-avisen med de hylende svin på vej mod slagterummet har boret sig ind i hendes bevidsthed som en fast melodi. Hun bøjer sig, og fra sin praktiske rygsæk hiver hun nu en bøtte med en mellemøstligt inspireret kikærtesalat og presser den forsigtigt ind mellem de to fade med and og flæskesteg på bordet.

Teenagedatteren Laura er lige blevet 18 og markerede voksenlivet ved at flytte i kollektiv med nogle unge kvinder fra studiet. Optændt af at sikre et bedre klima for de kommende generationer har hun valgt at frasige sig alle animalske fødevarer. Ligesom veninderne. Der er ingen anden udvej, mener hun. Altså er hun blevet veganer, steg og sovs er ude af menuen, og hun kan heller ikke lege med om mandelgaven.



For den ene bordende sidder den altid vrisne onkel Jørgen og lytter. Han er glad for kød. Måske lidt for glad bedømt på antal centimeter om livet. Indtil videre har han holdt sin galde indenbords. Men nu gider han ikke mere pis. Folk må fanme spise det, der er på bordet, i stedet for at være så skide hellige, bander han. Alle tre kigger på dig. For det er dig, der har lavet maden. Det er dig, der samler familien år efter år og lægger alle dine kræfter i at skabe det lækreste julemåltid. Det er dit gæstebud. Din kærlighedserklæring til familien. Så hvad gør du nu?



Vi medgiver, at indledningen er dramatiseret en smule for ekstra effekt, men ikke desto mindre er danskernes madvaner under opbrud i disse år.

Flere fravælger kød og animalske fødevarer. En undersøgelse fra Coop Analyse fra i år viser, at 2,4 procent af danskerne lever som vegetarer. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men omregnet svarer det til, at omkring 140.000 personer holder sig helt fra kød og fisk. Andelen er steget med cirka en tredjedel i forhold til året før, og tilbage i 2010 var andelen så lille, at den knap kunne måles, oplyser Vegetarisk Forening.

Tankerne stryger tilbage til barndommen, og samtidig fører vi slægtens historie videre gennem måltidet Bettina Buhl

Endnu flere svarer, at de lever overvejende vegetarisk. Faktisk omkring 12 procent, hvilket er i omegnen af 680.000 personer. Især blandt unge mennesker er det udbredt enten at være fuldblods vegetar eller såkaldt fleksitar, der spiser kødfrit ved flertallet af ugens måltider. Blandt de 15-34-årige er 5,5 procent vegetarer, mens knap hver femte lever overvejende vegetarisk.

Dertil kommer, at nogle ganske få er allergiske over for gluten, mens andre bare har besluttet sig for at prøve at slippe af med overdreven luft i maven ved at skære ned på brødet. Nogle ganske få er allergiske over for mælkeprodukter og slår ud, hvis de får sødmælk i kaffen, mens andre bare har besluttet sig for at droppe al laktose.

Årets vigtigste måltid

Før vi kommer for godt i gang med at aflyse kødfesten og erklære Danmark for et planterige, er det stadig absolut mest udbredt at sætte tænderne i kød juleaften. Blot to procent af dem, som fejrer jul, styrer uden om steg, and og andet kød under måltidet juleaften. Det svarer til rundt regnet 100.000 mennesker, men det skal så holdes op imod, at 77 og 64 procent sætter tænderne i henholdsvis and og flæskesteg.



Men selv om langt de fleste stadig er kødædere, så er der ikke tvivl om, at det, vi putter i munden, er under forandring. Og hvad betyder folks individuelle madvaner egentlig for julemåltidet, der på tværs af familier og generationer er det mest ikoniske måltid i vores kultur?

Det har vi bedt nogle forskellige kloge hoveder give deres bud på. Vi begynder hos Bettina Buhl for at få noget at vide om, hvad der er særligt ved julens store måltid. Hun er museumsinspektør på Det Grønne Museum og har ansvar for mad og måltidets kulturhistorie. Og så er hun medredaktør på bogen ’Mad og identiteter’.



»Årets vigtigste måltid er julemåltidet, som helst skal være det samme, vi spiste sidste år, og da vi var børn. Det er her, traditionen bliver overleveret til vores børn. Tankerne stryger tilbage til barndommen, og samtidig fører vi slægtens historie videre gennem måltidet, der knytter os sammen i familien. Det er også derfor, det kollapser lidt, når vi første gang skal møde svigermors jul. For den er bare lidt anderledes i smagen og duften«, siger Bettina Buhl.



Hun forklarer, at fra 1800-tallet har kød været i centrum juleaften. Det er den aften, vi spiser allermest kød. I november skulle landmanden have dyrene ind, men havde ikke ressourcer til at fodre dem alle hen over den lange vinter, så nogle blev slagtet og spist i julemåneden. Mundheldet dengang lød, at jo mere man fyldte sin vom, så mere lykkeligt blev året.

Så derfor er spørgsmålet, hvad der sker, når traditionen møder fornyelsen?



»Det er jeg spændt på. Jeg tror, at det grundlæggende i julemiddagen vil blive bevaret, for de fleste mennesker vil gerne indordne sig og ikke skuffe familien i julen. De færreste vil være besværlige med egne krav om maden. Omvendt tror jeg, at værten eller værtinden vil være meget opmærksom på at mætte alle munde og dermed overveje, hvilke elementer der skal tilføjes for at skabe en kødløs jul for vegetaren. Her er grønkål et godt bud. Det er traditionelt og moderne på samme tid«, siger Bettina Buhl.