Hold da op! Det er alligevel meget, vi kan spare, selv om vi i forvejen spiser meget lidt kød

Det havde regnet om natten, så Ömer Göksu måtte tørre cyklen af, før han spændte cykelhjelmen og cyklede de knap 3 kilometer til Valby Station. Det våde vejr havde forsinket ham en smule, så han ankom et minut for sent til at nå det planlagte tog 8.35. Det næste tog var annulleret, kunne han høre i højttaleren, så derfor kom han først med toget klokken 9.01. 22 minutter senere stod han af på Roskilde Station og fangede en bus. Han ankom til sit arbejde klokken 9.55, lige tids nok til dagens første møde klokken 10.

Politiken besøger tre familier, som får vurderet deres CO 2 -belastning af en fagmand og får tips til, hvordan de kan reducere deres udledning. Efter tre uger vender vi tilbage for at se, om familierne har sparet, og for at lære af deres erfaringer. De tre familier er forskellige – en familie har gjort meget for at reducere sit forbrug, en anden har gjort noget, mens en tredje ikke er begyndt at handle på det endnu. Familiernes CO 2 -fodspor skønnes på baggrund af beregninger fra Det Økologiske Råd.

»En time og 35 minutter er lang tid. Det er irriterende, når jeg ved, at det tager 35 minutter i bil«, forklarer han.

Familien på Frederiksberg er en af Politikens tre klimafamilier, som har fået tjekket sit CO 2 -regnskab af en rådgiver fra Det Økologiske Råd og derefter i tre uger forsøger at justere livsstilen for at se, hvor meget det er muligt at skære af sin klimabelastning.

Og det er ikke let for familien, som foruden Ömer Göksu består af hans hustru, Kirstine Thue Hansen, og to børn på 1 og 3 år. Familiens CO 2 -belastning var nemlig ved første besøg exceptionelt lav, fordi familien køber meget få ting og meget lidt tøj og er ivrige genbrugshajer. Også familiens madvaner, som er meget grønne, er med til at nedsætte deres belastning på kloden.

»De første skridt er de letteste. Derefter bliver det sværere, fordi det koster noget i tid, penge eller komfort«, forklarer seniorkonsulent Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd, som igen er på besøg i familiens treværelses lejlighed.

Ömer Göksus togrejse er et af de klimaeksperimenter, familien har kastet sig ud i siden sidst. For Ömer Göksu kører normalt i familiens dieselbil til og fra sit arbejde som forsker på Risø nord for Roskilde. Nu har han som forsøg taget cykel, tog og bus hver anden dag. Faktisk kan han godt lide at køre i tog . I august tog han ofte cyklen med i toget, fordi vejret var godt til en cykeltur. Men det koster 13 kroner ekstra hver vej at få cyklen med i regionaltoget. Uden koster turen 43 kroner hver vej med Rejsekortet.

»Har man bilen stående, er det en ekstra udgift at tage toget«, forklarer Ömer Göksu, selv om det nu mest er det praktiske, som går familien på.

Skal Ömer Göksu tage toget, er Kirstine Thue Hansen alene med ungerne om morgenen, og så bliver der en del »skynd dig lidt«, når to små børn skal være i daginstitutionen inden klokken 9.30, hvor der er morgensamling.

Kåre Press-Kristensen kan dog hurtigt regne ud, at hvis Ömer Göksu tager toget på arbejde halvdelen af dagene, vil familien spare 875 kilo CO 2 om året af den samlede belastning fra deres bilkørsel på 3.106 kg CO 2 . Det imponerer ikke familien, i forhold til hvor meget tid Ömer Güksu skal bruge i toget, heller ikke selv om han den beskrevne dag timede sin hjemtur efter en bestemt bus og derfor nåede hjem på en time. Togturene til og fra arbejde reducerer heller ikke CO 2 -udledningen af familiens øvrige transport – eksempelvis når de besøger Kirstine Thue Hansens mor i Brønderslev.

Elbilen kan leases billigere

Familien har derfor regnet på, hvad det ville koste at skifte dieselbilen ud med en elbil. Familien kører omkring 20.000 km om året. I dag koster den Volvo stationcar V50, som de købte brugt i 2016, dem i omegnen af 4.500 kroner om måneden – med diesel, reparationer, parkering, kasko og afskrivningen i bilens værdi – har de regnet ud.

Kirstine Thue Hansen har undersøgt tre forskellige muligheder for at lease en elbil. Perioden, man binder sig for, svinger fra 1 til 18 måneder, kravene til depositum er forskellige, og i nogle tilbud er udgiften til el inkluderet, i andre kommer den oveni. Pris pr. måned svinger fra 5.660 kroner plus elforbrug med 12 måneders binding til 3.650 kroner inklusive strøm uden binding. Det billigste er dog en langt mindre bil end den, familien har i dag, og det betyder noget, når man skal have bagage og en klapvogn med på familiebesøg i Jylland.

Ömer Göksu er som udgangspunkt positiv: »Jeg er elingeniør, så jeg elsker elmotorer«, smiler han, mens Kirstine Thue Hansen er mere praktisk.

»Det er rart, at reparationer er inkluderet i en leasingaftale. Men jeg er lidt bange for at binde mig i meget lang tid, hvis det ikke fungerer for os«.

Familien har lavet aftaler om at tage ud og se på et af tilbuddene, og Kåre Press-Kristensen regner ud, at deres CO 2 -udledning med en elbil frem for en dieselbil ville falde fra 3.100 kg om året til 800 kg.

Andre dele af familiens CO 2 -belastning er det straks sværere at skrue på. Familien har fjernvarme, streamer ikke en masse spil og serier og ligger ikke højt i elforbrug. De rejser en del med fly, men det er familiebesøg, og dem vil familien meget nødigt undvære. Kirstine Thue Hansen har dog undersøgt, om de kunne tage toget til bedsteforældrene i Tyrkiet, men rejsen med bus og tog til Izmir vil tage over 60 timer og kræve skift om natten. Og hun kan ikke få oplyst en pris for turen på hjemmesiden.

»Tog er en fin måde at rejse på, men det skal nok gøres mere tilgængeligt«, mener hun.

Tofupølsen frister ikke

Familiens klimabelastning fra fødevarer var ved første besøg langt mindre end en dansk gennemsnitsfamilies, men her har familien prøvet, om de kunne komme endnu længere ned ved helt at skære kød og fisk ud af kosten. Kirstine Thue Hansen spiser i forvejen vegansk, men som et forsøg har begge voksne spist vegansk, mens børnene har spist vegetarisk. I daginstitutionen har de dog spist det samme som de andre børn. Ömer Göksus evaluering er ret klar:

»Jeg savner kød. Det er, som om min krop savner det. Normalt spiser vi jo kød eller fisk 1-2 gange om ugen«, siger han, mens det ikke har været den store ændring for børnene.

På en måde bliver vi ofre for andres forbrug Kirstine Thue Hansen

»De kan jo rigtig godt lide pastaskruer med tomatsovs, og der har vi så blandet grøntsager og måske nogle røde linser i«, siger Kirstine Thue Hansen.

Familien har også haft gæster på besøg til brunch, og ud over at de lavede baked beans fra bunden, havde de købt et enkelt vegansk erstatningsprodukt, tofupølse.

»Vi forklarede dem, at vi var i gang med dette eksperiment. De syntes, at det var spændende, men der blev ikke spist så meget af de der tofupølser«, smiler Kirstine Thue Hansen, som beskriver konsistensen som gummiagtig.

Hun kan dog godt lide den veganske ost, mens Ömer Göksu er ikke så vild med erstatningsprodukter. Han er fra Tyrkiet og foretrækker i stedet at spise en masse stegte grøntsager med yoghurt. Og mens Ömer Göksu fortæller om lækre auberginer, squash og og peberfrugt stegt på panden, fjerner Kåre Press-Kristensen lam, oksekød, kylling og fisk og reducerer mængden af ost i familiens CO 2 -regnskab og indsætter i stedet flere linser og bælgfrugter, eksempelvis tørrede bønner. Facit bliver, at den samlede belastning fra fødevarer reduceres fra en udledning på knap 2,6 tons CO 2 om året til 1,4 tons. Det er en nedgang på 45 procent.

Vi forklarede dem, at vi var i gang med dette eksperiment. De syntes, at det var spændende, men der blev ikke spist så meget af de der tofupølser Kirstine Thue Hansen

»Hold da op! Det var alligevel meget, vi kan spare, selv om vi i forvejen spiser meget lidt kød«, siger Kirstine Thue Hansen, fordi familien før kun spiste omkring et kilo kød om ugen.

Kåre Press-Kristensen er endnu en gang imponeret over familiens lave klimabelastning, men han advarer også om, at det kan være svært at leve så klimavenligt, når børnene bliver større og begynder at efterspørge smart tøj eller mobiltelefoner. Og det er Kirstine Thue Hansen klar over – faktisk oplever hun allerede et forbrugspres.

»I børnehaven har de legetøjsdag om fredagen, og der kommer nogle af de andre med en stor plastikbil eller anden en dims, som koster 500 kroner. Så når det gælder børnene, føler jeg, at jeg bliver klemt, for andre omkring os køber jo nyt hele tiden«.

I øjeblikket får børnene hver dag kalendergaver. Frugtslik, en chokoladejulemand eller brugt legetøj købt på nettet. Det, sønnen på 3 år dog ønsker sig allermest, er noget fra tv-serien ’Paw Patrol’: små hunde i uniformer.

Jeg savner kød. Det er, som om min krop savner det Ömer Göksu

»Alt fra den serie ryger hurtigt på Den Blå Avis. Men jeg fik nogle små figurer på Reshopper, og han var ét stort smil, da han fik sådan en i sin pakkekalender«.

Så i øjeblikket kan familien styre børnenes forbrug, men fremover kan det blive sværere, mener Kirstine Thue Hansen.

»På en måde bliver vi ofre for andres forbrug. Vi kan godt selv bryde presset fra forbruget, men i forhold til mine børn er jeg i indre konflikt om, hvor meget jeg vil give efter. For man vil jo gerne give sine børn det, de ønsker allermest. Børnene er vores ømme punkt«.