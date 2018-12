Læg 2018 til ro og gå bevidst ind i 2019: Erstat nytårsforsætterne med eftertanke

Fik du set, gjort og prioriteret det, du ville? Nytårskurser guider til at reflektere over året, der er gået, og sætte fokus på, hvad der skal være vigtigt i det nye år.

Var 2018 et år, der er værd at huske på eller glemme hurtigst muligt? Skal tid med familien prioriteres højere i det nye år? Eller er det vigtigste for dig at opnå i 2019 at finde et par timer for dig selv hver uge?

I årevis har nogle af os indledt hvert nye år med med en række nytårsforsætter, men nu vælger flere i stedet at runde det forgangne år af med bevidst eftertanke og refleksion over året, der er gået – efterfulgt af visioner og konkrete strategier for det kommende år.

Coaches, mindfulness-instruktører og yogalærere landet over tilbyder nytårskurser og -workshops, hvor deltagerne alene og i flok tager afsked med det gamle år og guides til at mærke efter, hvad de skal sætte fokus på i det nye.

»Nytår er ofte forbundet med en masse forbrug, fyren af samt og støj og larm. Men flere og flere føler ikke, det giver mening sidde der og trutte og vågne med tømmermænd den første dag i det nye år. Mange er travle mennesker, og de vil hellere opleve nytåret med en bevidst opmærksomhed i stilhed til at slippe gamle uhensigtsmæssige mønstre. Det er både singler, skilsmisseforældre og nu også par, der søger et alternativ til den traditionelle nytårsaften. Andre er bare trætte af alle de diskussioner og traditioner, der ofte også følger med højtiderne, så de hellere vil langt væk og have noget ro«, fortæller Peder Villadsen, der er indehaver af Mellem-rummet Retreat på Samsø.

Her har interesserede siden 2012 kunnet komme på nytårsretreat i julen, før og efter nytår eller hen over selve nytårsaften. I år markeres nytåret med stilhed og kundalini-yoga, og når klokken slår 12, fejrer deltagerne årsskiftet med meditation i stedet for klirrende champagneglas.

Nytårsforsæt er gratis

En ud af fire adspurgte svarede sidste år ved denne tid i Politikens Megafonmåling, at de havde et nytårsforsæt. Andre undersøgelser viser, at kun hver fjerde ender med at overholde dem.

Det er ifølge coach og personlig rådgiver Daisy Løvendahl, fordi det ikke er nok at have en intention om, hvad man vil gøre. Hvis det skal lykkes, skal man gøre sig klart, hvordan man rent praktisk vil bære sig ad med at ændre sin vane. Og så skal man sikre sig, at det virkelig er netop det, man længes efter at at ændre på.

»Nytårsforsæt duer ikke, fordi sådan en liste er ’gratis’. Det er bare pæne ord, så længe de ikke følges op med handling. At gå fra tanke til handling kræver tid, vedholdenhed og fokus. Det kræver, at vi ved, hvorfor det er vigtigt for os, så vi også gør det de dage, hvor vi ikke gider«, siger Daisy Løvendahl, som siden 2014 har tilbudt sine klienter hjælp til at lægge nytårsstrategi via samtaler, workshops og en manual, man kan hente på hendes hjemmeside.









Et vigtigt trin i både hendes og mange andres nytårskurser er, at vi bliver bevidste om vores værdier. Først derefter kan vi begynde at bevæge vores liv i den retning.

»Hvis vi ikke er bevidste om vores værdier, risikerer vi at ende i et hamsterhjul, hvor vi kører bevidstløst derudad og hele tiden stræber efter mere, efter at nå flere mål, at tjene flere penge, tabe 5 kg, få et større hus, rejse til Kroatien ligesom alle de andre. Vi har som samfund vildt travlt og bombarderes med billeder på det perfekte liv. For ikke at fortabe os i det har vi brug for at stoppe op. Reflektere. Forbinde os til vores værdier. Hvad er vigtigt nu? Hvorfor? Hvordan vil jeg gøre det? Hvad vil jeg vælge fra? Når vi gør det, tager vi ansvar for vores eget liv«, siger Daisy Løvendal.

I år holder Sofia Manning, der har skrevet flere bøger om coaching, tre dages nytårsretreat, netop som denne avis går i trykken. Hun uddanner selv coaches og har gennem de sidste 12 år hjulpet et utal af mennesker med at stille sig selv de spørgsmål, der kan flytte dem derhen, de gerne vil i deres liv.

»Mange af os går og bilder os ind, at vi lever på en bestemt måde. Men det er en øjenåbner for mange, at de faktisk ikke lever efter de værdier, de siger, er vigtige for dem selv. Det kan godt være, der står nærhed på deres liste. Men der har bare ikke været noget nærhed, når de kigger tilbage på året, der er gået. Når man kigger så ærligt på sit liv, kan man spørge sig selv: »Skal jeg ændre mine værdier? Er der nogle ting, jeg bare skal acceptere lige nu? Eller skal jeg ændre på noget««, siger Sofia Manning i telefonen fra Spanien. Hun deler sin tid mellem familiens hus på landet i Spanien og sin kursusvirksomhed på Frederiksberg.

»En af mine klienter havde brugt hele 2018 på at gå efter drømmejobbet. Da hun endelig fik det, opdagede hun, at det slet ikke var det, hun ville. Det ønske var baseret det på en gammel værdi og ikke på, hvem hun er nu. Hun endte med at sige op. Men så langt behøver det jo ikke at komme ud, hvis man løbende standser op og mærker efter«, siger hun.

På Sofia Mannings ’urban retreat’ når deltagerne gennem spørgsmål, refleksion og undervisning, så de går ud af døren med en konkret strategi for, hvordan de vil nå deres mål. Og redskaber til at undgå at spænde ben for sig selv.

»Det er utrolig svært at forandre sig. Mange bliver stoppet af deres egne tanker. Og frygt«, fortæller hun.

Hun er selv på vej på stilhedsretræte i Schweiz og når lige tilbage, før hun selv skal afholde retræte i de tre dage op til nytårsaften. Hun tager afsted alene en til to gange om året for at tømme sindet og lade op.