Søskende i julen: »Til jul sker der noget, og så er vi tilbage i 1983 igen«

Spørg professoren:

Hvordan kommer man gennem julen?

Professor Geoffrey Greif er professor på University of Maryland School of Social Work og medforfatter til bogen »Adult Sibling Relationships«. Her svarer han på, hvordan man kommer gennem julen uden at opføre sig som en 13-årig, når man faktisk er 43. Eller 83.

Hvorfor skændes så mange voksne søskende i julen?

Voksne søskende, der ikke er helt adskilte følelsesmæssigt fra deres familie, er mere tilbøjelige til at falde tilbage til gamle mønstre. Det vil ofte inkludere at skændes med søskende. Voksne, modne søskende vil sætte pris på, hvad de selv er blevet, og hvad deres søskende er blevet for nogle mennesker. De vil sjældent falde tilbage i gamle mønstre.

Hvorfor er det så svært at være det voksne menneske, man normalt er, i det sekund, man træder ind i sine forældres hjem?

Det behøver ikke kun at skyldes dig, men også dine forældre, for det, at børnene kommer hjem, kan få forældrene til at behandle dem, som om de var børn igen. Det kan være, at forældrene forsøger at genkalde sig deres ungdom ved at lade, som om deres børn igen er små og skal passes på. Det kan være, at du selv falder tilbage i det gamle mønster, men det kan også være, at dine forældre fastholder dig i det.

Hvordan kan man forberede sig?

Tænk på, hvem du er i dag, og hvem du ønsker at være i morgen. Vær opmærksom på, at det for andre kan være nemmere at behandle dig, som de plejer, men at du ikke behøver at være enig i den behandling. Prøv på forhånd at forestille dig, hvad der vil ske; de fleste familier gentager de samme mønstre. Gør dig selv den tjeneste at overveje, hvordan du kan bryde dem, før du står i dem.

Er det noget godt at lære af at vende tilbage til sin barndoms rolle?

Hvis du havde en lykkelig barndom, kan det at vende tilbage til barndommens rolle være morsomt og minde dig om gode tider og din ungdom. Hvis du altid har været den, der pyntede træet, er det at gøre det igen at holde en tradition i live, og det kan være dejligt.

Vil det nogen sinde blive anderledes? Når man bliver 80?

Der skal to til en tango, så hvis du virkelig gerne vil forandre din interaktion med din familie, kan du. Hvis de forventer, at du skal dekorere træet, og du ikke har lyst, så sig ikke, at du ikke vil, men at du laver middagen i år, så træet kan få et nyt look. Men du skal selv ville.

Vis mere