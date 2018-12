Hvorfor fik jeg ikke lov til at betale min gæld?

Gældsstyrelsen har eftergivet 485.000 danskeres gæld til det offentlige. Jeg er en af dem, og jeg er træt af det, for jeg ville gerne have betalt de 23,41 kroner, jeg skyldte.

Jeg har en kedelig økonomi. Jeg har min lønindtægt, et par honorarer om året og ingen gæld udover en kassekredit. Vi bor til leje, vi har ingen bil, jeg har ikke en gang kørekort. Jeg betalte mit SU-lån af for år tilbage, jeg har aldrig fået en færdselsbøde eller en kontrolafgift for at køre i tog uden gyldig billet, men måske har jeg engang kludret rundt i min licensbetaling, jeg fik i hvert fald nogle rykkere, da vi flyttede.