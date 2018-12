Camilla betalte 22.000 kroner for et barselsophold

To dage gamle baby Esther sidder med armene inde over sin mors højre bryst og spiser. Ja, hun sidder, den er god nok, læner sig ind over sin mor, der ligger på ryggen.

»Kan hun virkelig sidde sådan?«, var Camilla Jensens første tanke, da jordemoder Lotte Drechsler lagde Esther til i denne lidt anderledes stilling. Camilla Jensen er Esthers mor. Lotte Drechsler er hendes private jordemoder, som arbejder på Det Private Barselshotel, Babyinstituttet i Gentofte. Her har Camilla Jensen, som lige har fået sit andet barn, købt fire døgn, hvori hun og baby har adgang til en jordemoder i døgndrift. På et hotelværelse med dobbeltseng i vinrøde farver, en vugge på et stativ, fred og ro.

Og det har hun gjort, fordi hun har gode erfaringer med Babyinstituttet og dårlige erfaringer med et offentligt sygehusvæsen, der arbejder på at få alle normalt fødende til at tage hjem få timer efter fødslen.

Senest har Rigshospitalet lukket sit barselshotel, så alle med normale forløb skal føde ambulant. Det samme gør sig gældende på Hillerød Hospital, hvor Camilla Jensen hører til, eftersom hun bor i Hørsholm.

Så kort et forløb ville Camilla Jensen ikke risikere, for hun havde brug for jordemoderhjælp i tiden efter fødslen af sit første barn. Det var her, hun opsøgte Babyinstituttet første gang.

»Jeg var her med min søn, da han var fem måneder, og bare græd og græd. Jeg var udmattet. Jeg var ved at gå ned«, siger Camilla Jensen.

Hendes søn havde fået klippet tungebåndet på hospitalet dagen efter fødslen.

»Og så blev vi sendt hjem. Jeg fik sår ved amning og brystbetændelse. Men fordi jeg selv har allergi, så punkede de mig for at blive ved med at amme. Og jeg lejede en malkemaskine fra BabySam og prøvede og prøvede. Men så blev han blå ...«.

De hastede til Rigshospitalet, og det viste sig, Camilla Jensens søn havde krampeanfald, og at tungebåndet var vokset skævt sammen og skulle klippes igen.

»Han lå med hjerteovervågning og fik krampeanfald, hvor han stoppede med at trække vejret. Til sidst fik han en masse medicin, og så har der ikke været krampeanfald siden. Men han græd meget. Jeg følte mig som den dårligste mor. En fiasko. Jeg kunne ikke engang få ham til at stoppe med at græde, når vi gik tur. Og søvn og mad – det hele var et problem«, siger Camilla Jensen.

Hun googlede sig dengang frem til Babyinstituttet, læste nogle af deres artikler på hjemmesiden og besluttede at købe en konsultation.

»Charlotte, som arbejder her, trænede ham i to timer, mens jeg fortalte. Og jeg fik nogle øvelser med hjem. To dage efter græd han ikke mere. Inden da græd han fireogtyve timer i døgnet«, siger Camilla Jensen.

Derfor var hun ikke i tvivl om, at næste fødsel skulle være med et barselsophold på Babyinstituttets barselshotel, selv om det koster 22.000 kroner.

»Ja det er dyrt. Men jeg vil hellere prioritere det end en ferie. For mig er det vigtigt, at vi kan fungere som en familie«, siger hun.

Og det er ikk, fordi hun og kæresten har mange penge.

»Nej, jeg er folkeskolelærer og min kæreste er studerende. Det var opsparet. Vi vidste, at vi gerne ville have et barn til, og at vi gerne ville herud«, siger hun.

Esther er født ved kejsersnit, fordi hun lå i sædestilling. Derfor fik de lov at ligge i to døgn på Hillerød Hospital.

»Vi var indlagt i to døgn efter kejsersnit – men jeg troede, jeg skulle føde normalt og hjem efter 4 timer. Alligevel tænkte jeg, om vi skulle tage hjem efter et døgn, fordi vi ikke rigtigt fik noget hjælp. Hvad skulle vi være der for«, siger Camilla Jensen.

Amningen kom ikke godt fra start.

»De stod bare og sagde, at det så rigtigt ud. Men jeg begyndte at få sår. Det er almindeligt, fik jeg at vide«.

Men man skal ikke have sår af at amme. Ikke ifølge Lotte Drechsler.

»Det skal ikke gøre ondt. Amning er et håndværk, man skal lære. Men det er ikke noget, vi viser hinanden i familien og blandt venner. Sådan en kultur fandtes måske for 100 år siden, og den blev overtaget af velfærdssystemet i 1970’erne. Nu er den skåret væk. Så kulturbæringen omkring amning er forsvundet. Kvinderne får at vide, at det er helt naturligt at amme, men ingen har set nogen gøre det«.

Derfor får kvinderne ideen, at kroppen og babyen selv kan finde ud af det med amning, mener Lotte Drechsler:

»Men det er ikke altid nok med en baby og to bryster«.

En god start

Når kvinderne kommer til Lotte Drechsler, er de ofte helt udmattede.

»Det er den vigtigste opgave, de nogensinde har fået: at sikre, at deres lille barn får mad nok – at få barnet til at overleve. Vi ved, at vi som far og mor skal guide vores barn gennem livet, men mange oplever, at de er usikre på amningen, og om babyen får mad nok. Mange familier har slidt sig selv op, inden de kommer til os. De har ikke sovet i 14 dage, eller de har brystbetændelse«, siger hun

Og selv om Lotte Drechsler kommer fra et meningsfuldt job som jordemoder på Regionshospitalet Herning, oplever hun nu en helt anden grad af opfyldelse.

»Det er det mest meningsfulde arbejde, jeg har haft. At få familierne ordentligt i gang, det giver simpelthen så meget mening«.

Hun har døgnvagter og sover selv på hotellet, hvor der lige nu også er en anden familie med et nyfødt barn. Derfor sover Lotte Drechsler ikke selv så meget, men det bliver opvejet:

»Jeg ser effekten af de ting, jeg sætter i gang om formiddagen, senere på dagen eller natten. Jeg skal hjælpe familien med amningen og ikke alt muligt andet i de døgn, jeg er der«.

På Babyinstituttet praktiserer de hands on-ammevejledning.

»Så vi rører ved både baby og bryster. Og inddrager mændene, for der er intet til hinder for, at mændene lægger baby til bryst. Vi oplærer far i at hjælpe og have øjne på amningen, så han kan sige: »Tag babyen lidt længere ned, som jordemoderen sagde««.

En af Lotte Drechslers pointer er, at man som jordemoder ikke bare hjælper med at føde et barn, men at man hjælper med at skabe en ny familie.

Det samme mener ejeren og stifteren af en af de 75 private jordemoderklinikker, som er skudt op – de fleste af dem i løbet af de seneste ti år.

Jordemoder Louise Zielinski har under navnet Storkereden klinikker i Slagelse, Holbæk, Roskilde og Gentofte. Tidligere arbejdede hun på Hvidovre Hospital, hvor hun elskede at være – »med alt det, det bringer med sig at være på et rigtigt stort og travlt universitetshospital«, siger hun.

Men det gik hurtigt op for Louise Zielenski, at drømmen om, hvordan det ville være at være jordemoder, ikke kunne lade sig opfylde her.

»Fokus på tryghed, tiden og nærværet omkring det at føde en baby, som faktisk er det vigtigste, var det eneste, man ikke kunne få lov at give. Det var der ikke rum til på grund af tidspres. Jeg tænkte, at det måtte kunne gøres anderledes. Familierne har brug for noget andet, og jeg havde brug for noget andet«, siger hun.

Derfor åbnede hun klinikken i Slagelse i 2013. Siden er de andre klinikker kommet til.

»Efterspørgslen er rigtig stor. Og mange af københavnerdamerne, som jo har frit sygehusvalg, vælger at føde gratis i Holbæk og Slagelse. Men vi kan slet ikke tage alle dem, der gerne vil«, siger Louise Zielinski.

Klinikkerne i Holbæk og Slagelse har aftale med Region Sjælland og hører ind under det frie sygehusvalg. Klinikken i Gentofte kunne ikke få en lignende aftale med Region Hovedstaden, så her skal kvinderne betale 25.000 kroner for et forløb med konsultationer hos jordemoder, fødselsforberedelse, selve fødslen og jordemoderbesøg efter behov i hjemmet efter fødslen. Louise Zielinski har endnu en klinik i Roskilde, som også er med selvbetaling.

»Når kvinderne føder hos os, så er de så godt forberedt, at de gerne vil hjem hurtigt. Det, vi ser i det offentlige, er, at man både har skåret på forberedelsestiden inden og indlæggelsestiden efter fødslen. Det gør, at man går glip af muligheden for at hjælpe med at danne en ny familie. Hvis man vil have kvinderne hurtigt hjem, skal familien forberedes ordentligt først. Det gør vi meget ud af«, siger Louise Zielinski.

Mens de private jordemodertilbud oftest har egenbetaling, har Sygesikringen Danmark ydet tilskud til jordemoderydelser siden 2012 – i stigende grad. I forhold til 2016 har der været en stigning på 9 procent i 2017 og 13 procent i 2018, oplyser Danmark.

Et barn er født

Babyinstituttet har eksisteret i 10 år, får flere og flere kunder, har seks jordemødre ansat og er i gang med at ansætte den syvende. I øjeblikket oplever de en særligt øget efterspørgsel.

»Efter at Rigshospitalet har lukket deres barselshotel, så har vi markant flere kvinder, der ringer og sonderer terrænet«, siger Lotte Drechsler.

Der lyder små pibelyde ovre fra vuggen, hvor Esther ligger i svøbt i et rosa tæppe.

»Skal du spise?«, siger Lotte Drechsler henvendt til baby.

Hun sætter sig på sengekanten og vikler Esther ud af svøbet nede i vuggen. Hun taler med lav, rolig stemme.

»Åhada. Lå du der og sov? Kom du lige til at falde i søvn igen?«.

Hun hvisker, vugger og bevæger babyen i armene.

»Der kom øjnene. Sådan der. Sådan der«.

Der er to bryster at holde styr på. Det er det højre, der skal bruges nu. Lotte Drechsler sætter Esther op ad Camilla Jensen, der ligger på ryggen, så babyen læner sig ind over brystet med ansigtet lige ned i det. Lotte Drechsler hjælper hende til at få fat.

»Lige når hun kommer hen over sårene, kan det godt gøre ondt, men når hun tager rigtigt fat, er der ingen smerter«, siger Lotte Drechsler.

Der er jordemoderens hænder, babys hænder, Camilla Jensens hænder. Alle hænder samarbejder om at få mad i det lille nyfødte væsen. Der er stille. Næsten meditativt stille.