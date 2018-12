Din kaffekop er i spil: Snart kommer der måske pant på takeawaykopper

Danskernes forbrug af engangskopper til takeawaykaffe tælles ifølge kilder i branchen i millioner, men de holder salgstal tæt ind til kroppen. En sammenligning med forbruget i Storbritannien kan give et groft estimat.

Vi bruger cirka 300 millioner bægre

Ifølge organisationen Friends of the Earth forbruger briterne cirka 2,5 milliarder kopper om året. Danmarks økonomi er på cirka 12 procent af den britiske. En simpel forholdsmæssig udregning får – med forbehold for nationale forskelle – det årlige danske forbrug af to go-kaffekopper til at lande på cirka 300 millioner bægre. Det svarer til godt 53 kopper årligt eller 1 kop per uge for hver dansker.

Butikkernes incitament til at deltage er, at de sparer udgiften til en engangskop, som typisk koster mellem 0,50 og 2,50 kroner. Udgiften til opvask af en genbrugskop er lavere, så butikken kan vælge at give kunden en lille rabat som tak for, at butikken sparer udgiften til engangskoppen, eller for at synliggøre, at miljøspørgsmål tages alvorligt.

Hvis systemet bliver en succes i de store byer, kan det udbredes til hele landet. Går det trægt, kan incitamentet ifølge Radikale Venstre øges, ved at man et par år efter indførelsen, efter justering af eventuelle børnesygdomme, lægger en afgift på 0,50-1,00 krone på en engangskop. Hvordan alternativet til brug-og-smid-væk-forbruget skrues bedst sammen, skal undersøges nærmere.

»Vi håber, at miljøministeren vil tage kontakt med store kæder, byer, der vil går foran, og måske tankstationer, så der kan skabes en effektiv ordning til gavn for miljøet. Hvis konceptet viser sig at være en succes, kan det overføres til beholdere til andre former for takeaway«, siger Ida Auken.