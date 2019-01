For nylig så jeg en mørk morgen på vej til arbejde en kvinde krydse gaden med fire kopper cafékaffe i en papbakke. Det er der intet usædvanligt i. Det særlige var, at kopperne så ud til at være af porcelæn med hver sit farvebånd – hun hentede sikkert til nogle kolleger.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind