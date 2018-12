I 2019 flytter boligopsvinget endelig videre fra København til provinsen

Opturen er slut for københavnske ejerlejligheder, der vil falde i pris. Til gengæld bliver det dyrere at købe hus over hele landet i det kommende år, lyder boligøkonomernes spådom.

I den aarhusianske forstad Højbjerg bor 27-årige Jesper Bak Engel og hans kone til leje. Det er de egentlig glade for, men lejemålet udløber på et tidspunkt.

Derfor overvejer familien på tre, om 2019 skal være året, hvor de flytter i eget hus uden for byen. Og det er ikke nogen helt nem beslutning.

»Situationen giver os en naturlig mulighed for at gå fra leje til at købe inden for det næste år eller to. Men spørgsmålet er også, om vi skal vente og se, om der kommer en nedgang på boligmarkedet og prisfald, eller om vi bare skal købe snart og leve med, hvordan det så end går«, siger Jesper Bak Engel, der arbejder som produktchef hos KMD.

Han vil helst undgå at købe på toppen af opsvinget med risiko for efterfølgende kraftige prisfald, som det skete under finanskrisen.

»Dengang endte mange boligejere jo i en træls situation, hvor friværdien smuldrede, og de blev teknisk insolvente«.

Og det scenarie kan gentage sig, mener Jesper Bak Engel, der især hæfter sig ved, at mange aktører på aktiemarkedet i øjeblikket frygter en global recession.

90.000 kr. mere for en typisk villa

Zoomer man ind på det danske boligmarked i året, der kommer, forventer hverken de økonomiske vismænd, Nationalbanken eller finansministeriet lavere huspriser til gavn for førstegangskøbere som Jesper Bak Engel og hans kone.

Men der er omvendt heller ikke voldsomme prisstigninger under opsejling.

Overordnet vil der være to hovedstrømninger på boligmarkedet i 2019, mener Mira Lie Nielsen, chefanalytiker og boligøkonom i Nykredit, og Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark (RD):

På den ene side parcelhusene, der set over landet som helhed vil stige 2,5-4 procent, svarende til 50.000-90.000 kroner for et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter.

Og på den anden side ejerlejligheder i København, der efter en årrække med konstant stigende priser nu ser ud til at falde et sted mellem 1 og 4 procent.

»Vi forventer som udgangspunkt endnu et fornuftigt år for parcelhusmarkedet«, siger Christian Hilligsøe Heinig og understreger, at opsvinget gælder hele landet.

»Selv om der stadig er forskelle i udviklingen på boligmarkedet på tværs af landet, er vi i øjeblikket vidne til noget af den mest ensartede regionale prisvækst på boligmarkedet i mange år«.

Forklaringen er bl.a., at det helt generelt går godt for danskerne med pæne lønstigninger og lav inflation, der tilsammen giver mere økonomisk råderum, siger Mira Lie Nielsen.

»Derfor kan flere skifte hus til noget større eller bedre, og det giver opadgående priser i provinsen«.

Men hvor det for et par år siden især var huspriserne omkring København, der steg, er festen nu rykket længere ud til for eksempel det vestlige Sjælland, påpeger hun.

»Der var et stort opsparet behov for at flytte hos familier, der havde boet i en lejlighed i byen, de havde købt på toppen og ikke haft råd til at sælge, før lejlighedspriserne var steget. De skiftede typisk til et hus i det helt nære område, og det fik priserne til at accelerere. Nu er det blevet dyrt, så folk kigger længere væk«.

Når man vil have have

Og grænsen er tilsyneladende også nået for de københavnske ejerlejlighedspriser i denne omgang. Færre kan være med på det nuværende prisniveau, og reglerne for at låne penge til boligkøb er blevet strammet.

Derfor er priserne i løbet af 2018 holdt op med at stige, og nogle steder er de begyndt at falde. Faldet vil fortsætte i 2019, lyder prognosen.

»Markedet kommer ikke til at gå i stå, men der bliver trådt på bremsen. Det har vi ventet på, og det er heldigt, at det ser ud til at ske gradvist«, siger Mira Lie Nielsen.

Også i Aalborg forventer boligøkonomerne prisfald på ejerlejligheder, mens priserne stadig holder i Aarhus. Forklaringen er blandt andet, at lejlighederne i Aarhus i opgangsårene er steget betydeligt mindre end i Aalborg og København.

For Jesper Bak Engel er et lejlighedskøb ikke inde i overvejelserne: