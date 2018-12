Hver fjerde har svært ved at finde penge til julegaver

Da Johan Krohn skrev ’Peters jul’ i 1860’erne, udstyrede han Peters far med store lommer.

For halvandet hundrede år siden gjorde julen, hvis man skal tro den klassiske julebog, et godt indhug i budgettet. Og sådan er det også den dag i dag.

Hver fjerde dansker må i disse dage sande, at julen er et dyrt bekendtskab, viser en undersøgelse fra analysefirmaet Userneeds. Godt hver fjerde af de adspurgte – 26 procent – har svært ved at finde penge til julegaver i år, mens resten har styr på udgifterne til julegaver.

Det er den finansielle teknologivirksomhed Lunar Way, som blandt står bag en banking-app, der har bestilt undersøgelsen. Her ærgrer man sig over, at julen og dens økonomiske udfordringer stresser så mange.

»Det er trist, at glæden ved at give gaver skal stå i skyggen af noget så kedeligt som økonomi«, siger marketingchef Signe Valeur fra Lunar Way.

Det er blot 30 procent af de adspurgte, som har lagt et budget for, hvor meget julegaverne må koste, viser undersøgelsen også.

»Det kommer nok lidt bag på mange, hvor meget julegaverne egentlig koster. I stedet for julehygge så ender julen med stress og dårlig samvittighed over at have brugt for mange penge«, siger Signe Valeur, der opfordrer til at lægge et budget.

»På den måde får du overblik over, hvad du kan og vil bruge på julegaver. Hvis du mister overblikket, så er det nemt at bruge for mange penge og få overtræk. Det betyder, at julen kan trække spor langt ind i det nye år, hvis du skal afdrage på en julegæld«, siger Signe Valeur.

Flere fattige børn

Mere end hver tredje – 35 procent – oplyser i undersøgelsen, at de har har aftalt et loft over julegavernes pris med hinanden.

»Det er en meget fornuftigt idé, så får man afstemt forventningerne med hinanden. Det kan jo også være meget rart at få afstemt forventningerne, så der ikke opstår pinlige episoder, hvor der er stor forskel på prisniveauet på julegaverne, som man giver hinanden«, siger Signe Valeur.

Selv om det går godt i Danmark med faldende arbejdsløshed, stigende realløn, små prisstigninger og historisk lave renter, så er der blevet flere fattige børn i Danmark, viste en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) for nylig. Antallet af fattige børn steg med 12.000 i 2017, så der i dag er 64.500 fattige børn, viste AE’s analyse på basis af data fra Danmarks Statistik.

»Det er et overraskende højt tal, når hver fjerde har svært ved at finde penge til julegaver«, siger direktør Lars Andersen.

Der er cirka 5 procent – eller i omegnen af 250.000 personer – som lever i det, der bliver betegnet som relativ fattigdom, peger Lars Andersen på.

»Så det er ikke kun de relativt fattige, der har svært ved at finde penge til julegaver. Det kunne tyde på, at der er et forventningspres til, hvor store julegaverne skal være. Der er en del familier med gode indtægter, som i forvejen har et højt forbrug. De har måske købt hus, har bil og andre udgifter i det daglige, og så kommer julegaverne oveni«, siger Lars Andersen.

Der er ikke nogen formel fattigdomsgrænse i Danmark, men den definition på relativ fattigdom, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter, er, når en husstands indkomst er under halvdelen af medianindkomsten i Danmark. Medianindkomsten er den midterste indkomst i Danmark, hvilket vil sige, at præcis 50 procent har en indkomst over medianindkomsten, og 50 procent har en indkomst, der ligger lavere. I tallet for relativ fattigdom er studerende som hovedregel ikke regnet med.