Flere genbrugsgaver: »Jeg kan mærke, at jeg har det godt med, at der er et bæredygtigt element i julegaven«

Det var først og fremmest prisen, der sendte 26-årige Johanne Stenstrup ud på genbrugsmarkedet, fast besluttet på at give sin farmor den julegave, hun ønskede sig allermest:

En kulsort læderrygsæk i en god kvalitet.

Der skulle ikke megen research til at fastslå, at sådan en sag i spritny udgave nemt løber op i 1.500-1.600 kroner – eller rundt regnet fem gange mere end Johanne Stenstrups aktuelle gavebudget.

»I min familie hylder vi etgaveprincippet, det vil sige, at vi mødes en gang i november, og så trækker man et navn på ét familiemedlem, som man så giver en gave«.

»Den model passer godt til vores familie lige nu, fordi der ikke er små børn, og så er det jo tanken, at man bruger lidt mere tid og kærlighed på den ene gave, man skal give«, fortæller Johanne Stenstrup, der gik på jagt på nettet – og uden de store besværligheder – fandt en lettere brugt sort læderrygsæk i god stand og kvalitet og til en pris på overskuelige 350 kroner.

Genbrugsgaver er blevet stuerene

»Så den har jeg købt, og så vil jeg smøre den ind i læderfedt og gøre den rigtig lækker,« siger Johanne Stenstrup, der ikke har givet genbrugsjulegaver før.

»Nej, det er første gang, og den væsentligste forklaring er jo økonomien. At jeg på denne her måde kan give min farmor den gave, hun ønsker sig, selv om jeg ikke har råd til at købe den fra ny«.

»Men jeg kan også mærke, at jeg har det godt med, at jeg på denne her måde er med til at sikre, at tingene lever videre, at der er et bæredygtigt element i julegaven«, siger Johanne Stenstrup, som dermed placerer sig selv midt i en ny tendens.

For ifølge flere af genbrugsmarkedets store spillere, Røde Kors, DBA, Kirkens Korshær og Mødrehjælpen, er genbrugsgaver nu blevet så stuerene, at stadig flere danskere lægger dem under juletræet.

Også selv om genbrugsgaver typisk ikke kan byttes.

»Det er stadig de fleste, der vælger at købe nye gaver, fordi det er vigtigt for dem, at de kan byttes efter jul. Men det, vi kan se, er, at det bliver mere og mere normalt også at give brugte ting i gaver. Og den tendens tror vi på vil vokse de kommende år, især fordi der også er et bæredygtigt statement i at købe genbrug, et statement , der rammer vores tid«, siger Sofie Folden Lund, kommunikationschef i Danmarks største digitale genbrugsmarkedsplads, DBA.

»I min egen familie gør vi det på den måde, at vi skriver på vore ønskelister, når tingene godt må være brugte. Det gælder især legetøj til børnene, for du får så meget mere legetøj for pengene, når det er brugt, og de små børn er jo ligeglade med, om det er nyt, brugt eller midt imellem«, siger hun.

Der begynder at blive trangt i Mødrehjælpens genbrugsbutik på Amagerbrogade i København, hvor juleguirlanderne og de kulørte tøjdyr virker som en varm kontrast til den kolde regn udenfor.

»Det er især småbørnsforældre, der kommer forbi, hvis de mangler noget til børnene. Og mange af dem kommer tilbage med tingene, når deres børn ikke gider lege med dem længere – så kan nogle nye få glæde af det, så det er egentlig et smukt kredsløb«, fortæller Lene Mader, der har arbejdet som frivillig i Mødrehjælpen, siden hun blev pensioneret som skolelærer.

»Vi kan tydeligt mærke, at mange kunder køber genbrug, fordi de gerne vil være miljøbevidste og bæredygtige i deres forbrug«, supplerer Marianne Hovgaard, der også er gået på pension efter et langt arbejdsliv i bankvæsenet:

»Vi oplever jo også kunder, der siger pænt nej tak, når vi tilbyder dem en plastikpose til deres varer, så vil de hellere have det i hånden eller ned i den medbragte rygsæk af hensyn til miljøet,« siger hun.

Det er både den pressede privatøkonomi – og ønsket om at være miljøbevidst – der har fået 26-årige Astrid Stubkjær Nissen til at kigge indenfor i Mødrehjælpens genbrugsbutik denne onsdag eftermiddag.

»Jeg kunne sagtens finde på at give brugte ting som julegaver, for mig handler det også om, at det er billigt; jeg har ikke så mange penge som sygeplejerskestuderende«, siger hun og fortsætter:

»Jeg kan godt huske, da det var sådan lidt kikset at give brugte gaver, men vi har flyttet os rigtig meget siden. Og for mig handler det også om, at vi ikke bare kan fortsætte med at købe og smide væk hele tiden; at vi også tænker på miljøet helt ned i de små hverdagsting som eksempelvis, hvor meget plastik vi bruger, når vi smører en madpakke«, siger Astrid Stubkjær Nissen og sender et kærligt smil til sønnen Leo, der følger interesseret med fra barnevognen.