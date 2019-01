Pensionister har holdt forbrugsfest: Har øget forbruget 27 procent de seneste to årtier

På entrébordet ligger en rejsebog om Gran Canaria, som er næste rejsemål, og på væggen i gangen hænger et verdenskort med røde knappenåle, som markerer, hvor Mette Vinther og ægtemanden Hans har været. Nålene er spredt fra Asien over Europa til Nord- og Sydamerika.

Da Mette Vinther rundede 65 år, syntes hun, at det efter mere end 40 år i arbejde kunne være nok.

»Jeg har ydet mit«, siger den nu 68-årige Mette Vinther, der blev uddannet bibliotekar i 1973.

Hun fik straks arbejde på biblioteket i Roskilde og kom senere til biblioteket i Jyllinge, hvor familien bor.

»Min mand arbejder stadig, men vi rejser flere gange om året, jeg har gået på folkeuniversitet, går til gymnastik og styrketræner og går i biografen med mine tidligere kollegaer«, remser hun op og kan blive.

Mette Vinther og hendes mand, der både tjener en løn som lærer og får folkepension, er eksempler på pensionister, som ikke har sat tempoet og forbruget ned, blot fordi de er blevet pensionister. Børnebørnene har også fået en høj prioritet, når de frigivne timer skal disponeres.

»Jeg syer tøj til dem og passer dem også gerne«, siger hun.

Andre typer pensionister

Pensionsselskabet PFA har beregnet tal fra Danmarks Statistik, som viser, at gruppen af pensionister har øget forbruget mest gennem de seneste år. Siden 1994 har pensionisterne øget forbruget med 27 procent. I gennemsnit har danskerne på de 23 år øget forbruget med 11 procent.

»At pensionisterne har været i stand til at øge forbruget med 27 procent, betyder at de kan beholde bil og sommerhus, tage på ture, gå ud at spise og i det hele taget fortsætte livsstilen fra de yngre år«, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA, der også har en forklaring:

»Gruppen af pensionister ser helt anderledes ud i dag end i første halvdel af 1990’erne. De, der træder ind i pensionisternes rækker, har flere penge sparet op i for eksempel pensionsordninger, mens pensionistgruppen i 1990’erne i højere grad bestod af folk, som blot havde folkepension og ATP«.

I 1994 var omkring halvdelen af befolkningen omfattet af betydelige pensionsordninger, men siden er pensionsordningerne blevet udbygget. Dengang var det typisk højtuddannede og offentligt ansatte, der havde arbejdsgiverbetalte pensionsordning, men også deres ordninger er blevet præget af samfundets øgede fokus på pension.

»Den procentsats, som bliver indbetalt til pension, er højere end for et par årtier siden«, siger Carsten Holdum.

I interesseorganisationen Ældre Sagen hæfter økonom Claus Blendstrup sig også ved, at der sket en stor udskiftning i pensionistgruppen, men gør opmærksom på, at den enkelte pensionist ikke har haft medvind.

»Hvis du tager de samme pensionister i 2006 og 2016 og følger deres udvikling, så er deres disponible realindkomst steget med 1 procent, mens personer mellem 25 og 64 år har oplevet, at de i gennemsnit har 14 procent mere til disposition«, siger han.

Mette Vinther hører til den gruppe, der fra begyndelsen af sit arbejdsliv havde en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. En del af hendes løn blev hver måned sat ind på en pensionskonto, som først kunne hæves, når hun nåede pensionsalderen.

»Jeg tænke ikke så meget på det, da jeg begyndte at arbejde. Jeg var godt klar over, at jeg indbetalte til pensionen, men det var ikke noget, som jeg brugte megen tid på. Jeg var jo blot 23 år«, siger hun.

Kort efter at der var taget hul på arbejdslivet, blev familien forøget med to drenge.

»Der var nok at bruge penge på. Vi havde købt hus, skulle afvikle dyr studiegæld, og der var i det hele taget mange udgifter som nyetableret familie, så jeg havde ikke selv fået lagt penge til side til pension, hvis indbetalingerne havde været frivillige«, siger Mette Vinther.

Da den pensionerede bibliotekar nærmede sig de 50 år, begyndte hun at holde møder med sit pensionsselskab.

»Så kommer livet som pensionist jo tættere på. Jeg ville gerne vide, om jeg sparede nok op, og det gjorde jeg, og siden har jeg talt med dem om, hvordan pengene skulle udbetales. Det er vigtigt at vide«, siger Mette Vinther, der er meget glad for ikke at være afhængig af folkepensionen: