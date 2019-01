Opsparing: Den første million er den sværeste

Danmark har fået tusindvis af pensionsmillionærer i løbet af de seneste år. Det er de håndværkere, industriarbejdere og andre LO-arbejdere, der i begyndelsen af 1990’erne begyndte at sætte en del af deres løn ind på obligatoriske pensionsordninger, som nu kan kalde sig pensionsmillionærer.

De første beløb blev sat ind på arbejdsmarkedspensionerne for 26 år siden, men der var tale om ganske små beløb på i begyndelsen 0,9 procent af lønnen. Pengene røg blandt andet ind på pensionskonti i Industriens Pension, som er pensionsselskab for timelønnede i industrien og fødevareindustrien.

»Den første million tager lang tid at spare op«, siger administrerende direktør Laila Mortensen fra Industriens Pension.

»Det var først i 2010, at indbetalingerne nåede op på 12 procent, så der er gået 17 år med at få etableret pensionsordningerne«, uddyber hun og folder et regneeksempel ud:

Som tommelfingerregel er det sådan: Hvis du betaler 12 procent af din løn til pension, så er du 22 år om at spare den første million op, men den næste million tager 11 år, fordi der er renters rente af opsparingen og løbende indbetalinger. Det tager 7 år for den tredje million og yderligere 6 år for at få den fjerde million.

Det lyder imponerende at kunne kalde sig pensionsmillionær, men det bliver mindre imponerende, når beløbet skal fordeles ud over adskillige år som pensionist.

»Vores medlemmer får i dag fortsat kun et relativt lille tilskud til pensionstilværelsen fra arbejdsmarkedspensionerne. De vil fortsat være meget afhængige af folkepensionens grundbeløb, tillægsydelsen til folkepensionen og ATP «, siger Laila Mortensen.

Pension fra andre kilder

Pensionsdirektøren har meget svært ved at vurdere, præcis hvornår arbejdsmarkedspensionerne er fuldt opbygget.

»Hvis du har sparet 3,6 millioner kroner op, så har du cirka 80 procent af din løn som pensionist, når du lægger arbejdsmarkedspensionen oven i folkepensionens grundbeløb og udbetalingerne fra ATP. En 45-årig i dag vil i meget runde tal have lidt over 60 procent af sin løn i pension, når vedkommende går på pension som 68-årig, mens den unge kollega vil have 80-85 procent af sin løn«, siger Laila Mortensen.

Det kan imidlertid være svært at sige, præcis hvornår medlemmerne har nået ovennævnte mål. Industriens Pension har nemlig ved hjælp af tal fra Nationalbanken fundet ud af, at deres medlemmer har pensionsordninger andre steder.

Kort fortalt har medlemmer omkring halvdelen af deres pensionsopsparing i Industriens Pension, mens i omegnen af en fjerdedel står i andre pensionsselskaber. Og den sidste fjerdedel kommer så fra ATP.

»Vores medlemmer har lidt mere på pensionskontoen, end vi kan se. Forklaringen er, at vores medlemmer ofte skifter job og branche, så de får en arbejdsmarkedspension i et andet selskab. Det er sådan set ikke noget problem, hvis det opsparede beløb bliver ordentligt forrentet. Det betyder bare, at opsparingen er større, end vi kan se fra vores stol«,siger Laila Mortensen.

Et er økonomi, noget andet er psykologien ved at spare op til pension. Her mener Industriens Pensions frontfigur, at arbejdsmarkedspensionerne har bidt sig fast.

»Der er skabt ejerskab til arbejdsmarkedspensionerne. Der er ikke længere en forestilling om, at pension er noget, man får fra det offentlige som pensionist. Det er blevet cementeret, at du selv skal spare noget op til pension«.