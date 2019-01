Sarah Skarum: »Jeg kunne ikke fjerne den stress, der sitrede i mine knogler, for den kom ikke fra mig«

Småsyg hele tiden, alt forsøgt for at forbedre immunforsvaret. Men man er ikke ansvarlig for alt i sit liv.

De sidste tre-fire vintre har jeg været syg hele tiden. Ikke alvorligt, bare småsyg. Forkølet, hovedpine, ondt i leddene, træthed. En dags feber, et døgn, hvor jeg sov hele tiden. Som et vuggestuebarn under indkøring samlede jeg alle vira op. Hvis der var nogen, der hostede i Brønshøj, blev jeg snottet på Vesterbro.

Jeg fik mange gode råd om, hvad jeg skulle gøre. Spise vitaminer, sove mere, dyrke motion, især styrketræning, gå til yoga, få akupunktur, tage alternativ medicin. Jeg gjorde det hele, for jeg var så træt af at være sådan et skravl. Jeg købte ind hos Matas, jeg sov så artigt og så meget, at jeg næsten kedede mig.

Jeg gik til yoga og jeg googlede ’asanas for the immune system’ og lavede stillingerne, før jeg gik i seng. Jeg løb med min overbo, jeg styrketrænede, jeg fik sågar en personlig træner til at hjælpe mig med at lave squats – og blev syg, hver eneste gang vi for alvor trænede, som om min krop ikke magtede den ekstra belastning.

Jeg gik til akupunktør et par gange, men det var alligevel for skørt for mig at ligge der bag et forhæng omgivet af andre benålede personager hos en mand, der hævdede, at han for 350 kr. kunne kurere folk for stort set alt. Alligevel hostede hans patienter som besatte, de prustede, når de rejste sig, og de gik dårligt.

Jeg, der virkelig ikke tror på alternativ medicin, købte sære urter i helsekostbutikker, jeg var hende, jeg normalt griner af, og jeg takkede først nej, da jeg fik foreslået noget homøopatisk medicin, der angiveligt skulle hældes på huden på indersiden af albuen og så ville »suse ind i blodet og helbrede mig«. For tosset, nej tak. Jeg drak ingefærshots og spiste virkelig mange grønne grøntsager og fiskeolie og holdt mig i perioder fra sukker.

Det virkede bare ikke. Jeg var stadig syg hele tiden.

Indtil dette efterår. Jeg har ikke gjort noget selv. Ud over at skifte arbejdsplads til Politiken efter 10 år på en anden avis. Det har på mange måder været ret fantastisk. En mulighed for at opdage, at alt det, man troede, var sådan, det var, bare var sådan, det var på lige netop det sted. Jeg elskede mit gamle job i mange år, men det er gået op for mig, at det også var et presset sted at være. Et sted fyldt med uro og konstant nye planer, der aldrig helt blev indløst, frustrerede chefer og medarbejdere og mig, der prøvede at manøvrere i det.

Jeg kunne have spist al broccoli i verden og sovet 14 timer hver nat og brugt de sidste 10 timer om dagen i skulderstand. Jeg ville stadig være blevet småsyg hele tiden, for jeg kunne ikke fjerne den stress, der sitrede i mine knogler, for den kom ikke fra mig.

Så mit nytårsønske er, at vi begynder at tale mere om, hvad strukturerne egentlig betyder for os alle sammen. Både dem på den enkelte arbejdsplads og på den store klinge i samfundet. At vi holder op med at tro, at alle problemer kan løses ved, at den enkelte tager sig sammen (og går til akupunktør), men at vi indser, at nogle ting er vi nødt til at løse sammen. I fællesskab. At vi husker, også os, der har det godt, at alting ikke er personligt ansvar, men at de rammer, vi lever (og arbejder!) i, har kæmpe betydning for, hvordan vi har det.

Det ønsker jeg mig. Og så at ingen af os bliver syge lige med det samme.