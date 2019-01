Lavere renter og højere løn: En normal familie får 400 kroner mere om måneden i år

Lønnen er steget, renten er faldet, og prisen på f.eks. energi, forsikringer og telefoni har stået omtrent stille.

Det er den korte forklaring på, at den typiske familie med far, mor og to børn siden 2012 har oplevet, at der hvert år er blevet flere penge at spendere på f.eks. fornøjelser, ferier eller mere økologisk mad på bordet.

13 procent mere i løn

Og den positive udvikling fortsætter i 2019, siger Arbejdernes Landsbank, der har analyseret privatøkonomien hos en gennemsnitlig modelfamilie på fire med hus og bil:

»Vi forventer, at familiens rådighedsbeløb realt set er vokset med 3.250 kroner om måneden i 2019 i forhold til 2012«, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i banken.

»Familiens indkomst er steget med cirka 13 procent siden 2012, mens udgifterne kun er steget med cirka 5 procent«.

Især 2018 har været et godt år for modelfamilien, der består af en privatansat far, en offentligt ansat mor og to børn på 4 og 7 år. De ejer et hus på 140 kvadratmeter.

Lav inflation gavner alle

Alene lønstigninger på 2,3 procent og en inflation på kun 0,8 procent fik familiens månedlige rådighedsbeløb til at stige med 670 kroner sidste år.

Oveni kommer en samlet skattelettelse på 300 kroner månedligt som følge af det nye jobfradrag og ekstra pensionsfradrag, der blev indført i februar 2018.

På en række punkter er de seneste års voksende økonomiske råderum dermed blevet størst hos danskere i arbejde.

»Skattelettelsen i februar var målrettet folk i arbejde«, siger Brian Friis Helmer, der tilføjer, at overførselsindkomsterne ikke er steget i samme grad som lønningerne.

»Derfor har fremgangen ikke været nær så kraftig for danskere på overførselsindkomst, selv om de også har haft glæde af den lave inflation«.

Dyrere at låne penge

I 2019 får Arbejdernes Landsbanks modelfamilie en mindre stigning i rådighedsbeløbet end i 2018, nemlig på 420 kroner månedligt.

Ganske vist er der stadig udsigt til, at lønningerne stiger hurtigere end priserne; til gengæld forventes boligpriserne og renten på et fastforrentet lån også at stige behersket.

Og en højere renteudgift påvirker rådighedsbeløbet negativt med 630 kroner før skat, fordi det er en teknisk forudsætning for beregningen, at modelfamilien køber sit hus hvert år.

»Derfor gælder det dem, der skal ud at købe – ikke dem, der har et hus i forvejen og har et lån med fast rente. De vil opleve, at deres bolig bliver mere værd, selv om det ikke er penge, de får i hånden«, forklarer Brian Friis Helmer.

Mere til pensionister

I 2019 vil folkepensionister også få mere mellem hænderne. Som en del af finansloven er det bestemt, at folkepensionen fremover skal reguleres i samme takt som lønninger.

»Det vil give 0,2 procent ekstra i pension i 2019, men ad åre summer det sig op«, siger Brian Friis Helmer.

Samtidig er der lempet på reglerne for modregning i de offentlige ydelser, hvis man som folkepensionist også har en privat pension ved siden af.

»Lempelserne betyder, at en pensionist årligt kan få op til 4.600 kr. mere i folkepension og op til 5.000 i ældrecheck. Det er dog forskelligt, hvordan det falder ud for den enkelte pensionist«, påpeger privatøkonomen.

Folkepensionister må fra i år også have en højere indtægt fra et arbejde, før det bliver modregnet i pensionen.