Djøf: Flere føler sig sexchikaneret ved årets julefrokost

På dansegulvet bliver en mand nærgående over for sin kvindelige dansepartner.

Hvis det var på et diskotek, ville jeg ikke have været i tvivl: Jeg ville have skubbet ham væk eller sagt fra, så det kunne forstås, fortæller en kvinde til en konsulent i fagforbundet Djøf’s rådgivningscenter.

Men nu var det en julefrokost på arbejdspladsen, og det var en chef, som blev nærgående, så er situationen en lidt anden, forklarer hun videre.

Kvinden er en af 11 , som har kontaktet Djøf’s rådgivningscenter i fortrolighed efter årets julefrokoster for at berette og søge råd om krænkende oplevelser af seksuel karakter. Det er markant flere henvendelser end tidligere år, hvor der har været en eller to henvendelser, og nogle år ingen henvendelser om sexchikane overhovedet.

Tilbage sidder rådgivningschef Mette Knudsen med en oplevelse af, at stemningen omkring krænkende adfærd er helt anderledes end for bare et år siden.

»Vi ser en klar kobling mellem det stigende antal henvendelser og det fokus, der har været på hele #MeToo-bevægelsen det seneste år. Der er flere, som ikke vil finde sig i at blive krænket, men heller ikke ved, hvad de skal gøre, så kontakter de os«, siger rådgivningschef Mette Knudsen fra Djøf, der oplyser, at langt de fleste henvendelser kommer fra kvinder.

Henvendelserne handler alle om menige medarbejderes oplevelser med chefer.

»Der er altså tale om en magtrelation, hvor krænkeren kan have indflydelse på den chikaneredes fremtid på arbejdspladsen. Spørgsmålet er så, om man skal gøre en sag ud af oplevelsen, hvordan vil chefen reagere, vil det få konsekvenser for ens arbejde, vil man få et brand som hende, der ikke kan forstå en spøg«, siger Mette Knudsen, der giver endnu et eksempel.

»Her er nogle kollegaer kommet med ’sjove’ bemærkninger om en homoseksuel kollega. Skal hun tåle mosten og leve med hentydningerne til sin seksualitet«, spørger Mette Knudsen.

Ny lov øger erstatning

Folketinget vedtog lige før jul en ny lov, som skulle sikre ofre for seksuelle krænkelser på arbejdspladser en højere kompensation. Det gennemsnitlige godtgørelsesniveau stiger fra 25.000 til godt 33.000 kroner.

I loven bliver det understreget, at der ikke bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen, når domstolene skal vurdere sager om seksuel chikane.

»Der har desværre været eksempler på, at man har henvist til en særlig omgangstone på arbejdspladsen for at bortforklare, at en ansat har været udsat for krænkende adfærd. Jeg vil derfor også på det kraftigste opfordre arbejdsgivere til at se kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind«, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), da loven blev vedtaget.

Det glæder Mette Knudsen i Djøf, at der ikke længere kan henvises til tonen på arbejdspladsen i sexchikanesager.

»Det er for let at henvise til omgangstonen, som er et meget bredt begreb. Det kan være vanskeligt at argumentere mod«, siger Mette Knudsen, der oplyser, at nogle af henvendelserne får et efterspil.