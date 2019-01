Mange vil ikke rejse langt efter et arbejde

Hver tredje dansker siger nej tak til et nyt job, hvis det giver en samlet transporttid på mere end 1 time om dagen. Selv efter længere tids ledighed er vi ikke meget for at rejse langt efter jobbene, viser ny undersøgelse.

Han rejser gerne rundt efter jobbene. Bruger timer på transport, hvis det er nødvendigt. Har arbejdet som køkkenassistent, køkkenmedhjælper, serveringsmedarbejder, kontormedhjælper, receptionist, callcentermedarbejder, teknisk servicemedarbejder, serviceassistent, rengøringsmedarbejder, medarbejder på en genbrugsplads og lagerarbejder.

Alt sammen ufaglærte vikarjob, der giver ham og familien smør på brødet, uanset om arbejdet har adresse nord, syd, øst eller vest for hjembyen Ballerup.

Når bare det er på Sjælland.

»Jeg har ikke råd til at være kræsen. Bliver jeg tilbudt et fornuftigt vikariat med en god timeløn, så tager jeg det, næsten uanset hvor det har adresse, bare jeg kan se, at det kan lade sig gøre med tog eller bus«:

»Og er det rigtig langt væk, Græsted eller Helsingør, så prøver vi at arrangere det sådan derhjemme, at jeg kan have bilen«, siger 35-årige Tais L. Bugge, som dermed kunne ligne undtagelsen, der bekræfter reglen.

Spørger man danskerne, hvor langt de er villige til at pendle, hvis de mister arbejdet i morgen og kan få samme job og arbejdsbetingelser et andet sted i Danmark, siger omkring hver tredje pænt nej tak, hvis det indebærer en transporttid på mere end 1 time om dagen – altså en halv time hver vej.

Halvanden time er grænsen

Og for flertallet af danskere er smertegrænsen en daglig transporttid på halvanden time eller tre kvarter hver vej. Bliver transporttiden længere end det, vil mere end hver anden, 57 procent, formentlig slet ikke søge jobbet.

Det fremgår af en ny arbejdskraftundersøgelse udarbejdet af arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, der ikke lægger skjul på sin bekymring over danskernes uvilje til at flytte sig med jobbene på et tidspunkt, hvor mange virksomheder har hårdt brug for arbejdskraft.

»Det betyder jo, at vi har flere ledige, end vi behøvede at have. Det betyder, at virksomhederne får færre ansøgninger, når de søger medarbejdere, og dermed flere forgæves rekrutteringer. Og så betyder det, at samfundet bruger alt for mange penge på kontanthjælp og dagpenge«, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

Selv efter et halvt års ledighed er kun hver sjette lønmodtager parat til at søge et tilsvarende job i en anden landsdel end den, hvor de bor. Og så er det først og fremmest lønmodtagere med længerevarende uddannelser, der er indstillede på at pendle.

Hver tredje dansker med en videregående uddannelse ville være parat til at søge et tilsvarende job i hele Danmark, hvis det bød sig, mens det gælder mindre end hver tiende lønmodtagere uden en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse.

FAKTA Undersøgelsen Som led i en større undersøgelse blandt 1.000 tilfældigt udvalgte danskere over 18 år har Dansk Erhverv kigget nærmere på mobiliteten på arbejdsmarkedet blandt danske lønmodtagere i aldersgruppen 20-65 år. Blandt de 1.000 tilfældigt udvalgte danskere har 524 lønmodtagere i alderen 20-65 forholdt sig til specifikke spørgsmål om pendling mellem job og bolig. Den statistiske usikkerhed ved resultaterne i undersøgelsen er således maksimalt +/- 4 procentpoint. Kilde Dansk Erhverv

»Borgernes forventninger til, hvor lang afstanden må være til det næste job, står i skarp kontrast til de rådighedsregler, der gælder, hvis man rent faktisk mister jobbet«:

»Her har man altså pligt til at tage et job med en samlet daglig transporttid på minimum 3 timer med offentlige transportmidler, hvis man vil være berettiget til dagpenge eller kontanthjælp«, siger Peter Halkjær, der selv pendler omkring 2 timer dagligt fra hjemmet i Birkerød til jobbet i København.

Synes du, det er en fornøjelse at have 2 timers transport hver dag?

»Hmm. Nej, ikke altid, men de dage, hvor tog og trafiksystemer fungerer, så er det faktisk helt fint, så kan jeg udnytte tiden til at arbejde«.

»Men det er bekymrende, at selv når man forudsætter, at folk har været ledige i længere tid, så er der rigtig mange, der ikke er parate til at rejse særlig langt efter et nyt arbejde«.