Fire overraskelser om dine netkøb: Uventet fokus, fald i fysisk e-grænsehandel samt masser af foder til Fido

Klik og køb er for længst blevet hverdag. Danske forbrugere købte i 2018 varer og serviceydelser på nettet for mindst 140 milliarder kroner, viser foreløbige tal fra Dansk Erhverv. Det er knap en tiendedel mere end sidste år.

En tredjedel af beløbet, 47 milliarder kroner, gik til udenlandske netbutikker, hvilket også indikerer en stigning på cirka en tiendedel.

Begge stigninger var ventet, men årsskiftets statusopgørelser om vores indkøbsvaner byder også på et par overraskelser.

1 Hovsa, hvad skete der lige der. Produktsikkerhed er røget ind på lystavlen, når danskerne skal vælge, hvor de køber online. »At netbutikker overholder reglerne for produktsikkerhed i Danmark«, røg ind på en førsteplads, da Dansk Erhverv i oktober fik Norstat til at spørge 2.543 repræsentative personer om en række udsagns betydning for deres valg af netbutik.

58 procent mener, at overholdelse af regler om produktsikkerhed er meget vigtigt, og 28 procent det er ret vigtigt, mens den normale topscorer – prisen – er meget vigtig for 45 procent og ret vigtig for 38 procent. Samlet prioriteres produktsikkerhed af 86 procent og samlet pris inklusive fragt af 83 procent.

»Det er overraskende. Emnet plejer ikke at ligge så højt og afspejler desværre ikke forbrugernes valg, når det gælder billige varer fra udenlandske netbutikker, der ikke lever op til reglerne om produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Men det kan også spille ind, at undersøgelsen blev gennemført, da squishy-sagen (populært skumlegetøj, der blev trukket ud af markedet, efter Miljøstyrelsen fandt farlig kemi i 12 testede udgaver, red.) kørte i alle medier«, siger Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

2 Varer købt i udenlandske netbutikker har en faldende andel af de samlede netkøb. Når en dansker i 2018 brugte 100 kroner på et netkøb, gik 34 kroner til udlandet – en krone mere end i 2017. Men pengene sendes i stigende grad i retning af serviceydelser som rejser, hotelovernatning, restaurantbesøg, koncertbilletter og streamning på bekostning af varer.

Tal fra Dansk Erhverv viser, at danske forbrugere i 2018 brugte en mindre andel af deres samlede netkøb – nemlig 9 procent – på fysiske varer fra udenlandske webshops end i 2017, hvor tallet var 11 procent. Til gengæld steg andelen af forbruget, der går til køb af serviceydelser i andre lande end Danmark, fra 21 procent i 2017 til 25 procent i 2018.

»Vi kan kun gætte på årsagen til, at andelen af varekøb i udenlandske netbutikker er faldet. Man kunne håbe på, at det skyldes en øget bevidsthed om at undgå usikre produkter. Men desværre er det lige så sandsynligt, at det skyldes, at der købes flere billige varer. I 2018 var der rekord i pakker fra Kina, hvor varerne typisk er ekstremt billige, blandt andet fordi der ikke betales moms«, siger Lone Rasmussen.

3 Rejsefeberen falder. Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, har spurgt forbrugerne om deres forventninger til netkøb, og deres svar varsler fortsat fremgang for e-handel. 29 procent regner med at handle mere på nettet i 2019 end i 2018, og 6 procent regner med at købe mindre. Men kurven for to af de allermest populære kategorier bøjer af.

Rejser og elektronik har stået og står stadig højt på den digitale indkøbsliste. Men færre danskere end sidste år forventer i år at købe rejser – det gør 46 procent mod 50 procent for et år siden. Og andelen, der regner med at købe elektronik på nettet, er ifølge FDIH’s undersøgelse blandt 1.203 personer faldet fra 35 til 31 procent.

»Det er ikke så overraskende, at forventningerne til rejsekøbene falder lidt. Den grønne bevidsthed og klimabekymringerne fylder en del hos forbrugerne, og når man sammenholder det med, at sommeren i Danmark var rigtig god, så er det naturligt at nogle forbrugere siger nej til den store rejse«, siger forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann Erichsen i en kommentar til analysen fra FDIH.