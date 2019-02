Ny tendens: Flere lever på en sten for at droppe jobbet tidligt

20 procents opsparing giver luft

Det kalder Ann Lehmann Erichsen en ’frihedsopsparing’.

»Og sådan en vil mange til gengæld kunne vælge at lave. Hvis man lægger f.eks. 20 procent af sin indtægt til side hver måned, får man noget luft. Man kan lade sig inspirere af den beskedne livsstil og tage pointen til sig om at leve lidt under evne«.

Siden de unge amerikanere Joe og Ali Olson kvittede arbejdsmarkedet for at leve af deres passive indtægter fra boligudlejning og aktier, har de bl.a. besøgt Australien, Cambodja og Malaysia.

Men i Danmark har vi ikke nogen tradition for at lade være med at arbejde, hvis vi kan.

Og det bliver interessant at se, om vores syn på arbejdsmarkedet ændrer sig, mener Sune Bjørn Andersen.

Hjemmegående far med opsparing

»Man bliver jo betragtet som en idiot, hvis man ikke arbejder. Det bliver hurtigt en diskussion om, hvorvidt man undergraver velfærdsstaten. Er den enkelte borger i plus eller minus, for et job er jo et skattegrundlag. Og vi får at vide, at vi skal forbruge, hvis det hele skal hænge sammen«.

Selv kunne han finde på at blive hjemmegående far, hvis han og kæresten på et tidspunkt får børn. Hvilket netop vil være en mulighed, fordi han har gjort sig økonomisk uafhængig.

»Som hjemmegående bidrager man måske ikke til staten. Men jeg synes, man bidrager til samfundet. Det er ikke alle værdier, der bliver afspejlet i et Excel-ark«.