Kovending på rådhuset: Køer og får kan fortsat græsse på Amager Fælled og i Utterslev mose

Kort før jul fik en række frivillige projekter besked om, at de ikke kunne fortsætte på grund af besparelser i Teknik og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus.

En såkaldt frivillighedskoordinator, som varetager kontakten med de frivillige, skulle nemlig spares væk. Det giver en besparelse på under en million kroner.

Men nu konkluderer Teknik- og Miljøforvaltningen i et notat, at 6 af 39 projekter kan fortsætte alligevel, fordi de er selvkørende, som det hedder i notatet, Politiken har set.

Det drejer sig om bekæmpelse af mink i Utterslev Mose, kogræsserlauget og fåregræsserlauget i Utterslev Mose, kogræsserlauget på Amager Fælled, Utterslev Mose Naturplejelaug og naturpleje på Damhusengen, som får lov at overleve.

Hos socialdemokraterne på rådhuset er der glæde over meldingen.

»Det er en begyndelse. Det har aldrig været vores mening, at frivilligprojekterne skulle nedlægges, fordi stillingen som frivillighedskoordinator forsvandt«, siger gruppeformand Lars Weiss, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Glæde på Amager

Når frivillige skal bruge kommunale områder, så skal der formelt set laves en aftale mellem kommunen og de frivillige. De aftaler har frivillighedskoordinatoren stået for. På Amager Fælled har et laug haft skotsk højlandskvæg gående i flere år. Her er der også glæde.

»Jeg utrolig glad for, at vi kan få lov til at fortsætte. Vi har tre køer gående i øjeblikket, og havde planer om at købe yderligere 13 til april, så det kan vi nu gå videre med«, siger formand Flemming Bak Jensen København Kogræsserlaug på Amager Fælled.

Lauget er et non-profit-foretagende og har 150 medlemmer, som hvert betaler et par tusind kroner om året for at være med, og så får medlemmerne til gengæld kød, når køerne bliver slagtet om efteråret.

I Utterslev mose og på Amager Fælled er de græssende køer og får med til at holde invasive planter som gyldenris og bjørneklo nede.

»Det arbejde skulle gøres alligevel, så jeg har aldrig kunnet se besparelsen. Der skal alligevel bekæmpes invasive planter på en anden måde, så der havde været en udgift et andet sted«, siger Flemming Bak Jensen.

Den socialdemokratiske gruppeformand forstår stadig ikke, hvorfor der ikke kan holdes liv i mange af de andre frivillige projekter.

»Jeg kan ikke forstå, at bistaderne i Damhusegnen, byhaven på Greisvej eller hundeluftergården på Sundby Kirkegård skulle kræve en stor kommunal indsats«, siger Lars Weiss.