Lejlighedskøbere i København går usikker tid i møde

Mange har haft en fornemmelse af, at ejerlejlighedsmarkedet i hovedstaden bremsede op sidste år, og nu sætter den Danske Bank-ejede mæglerkæde Home tal på udviklingen som en af de første aktører.

I sit kvartalsfokus angiver Home prisfaldet på ejerlejligheder i København til at være på 3,5 procent fra 3. til 4. kvartal af 2018. I resten af region Hovedstaden holdt lejlighedspriserne dog stand.

Projekter falder mest

Bryder man tallene ned, viser de, at nedturen allerede begyndte i andet halvår af 2018 - efter seks måneder af året med masser af fart på. Og det er især dyre projektlejligheder, der sælges, mens de stadig kun er streger på papir, som køberne nu er blevet mere forbeholdne over for.

Således faldt projektboliger i København 5,7 procent i pris i andet halvår, mens tilbagegangen for eksisterende lejligheder var på 3,3 procent, skriver Home i analysen.

For i år lyder prognosen på et fald på 2-4 procent på ejerlejligheder.

En del udsving

Og det er nye tider for både købere og sælgere, fastslår Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

»Hvis man er køber på dette marked, er det klogt at være varsom – især hvis ikke man har tænkt sig at holde på boligen i mange år«, siger hun i en kommentar:

»Vi kan formentlig vente en del udsving i lejlighedspriserne fremover, for der er efterhånden flere faktorer, der giver usikkerhed på det marked. Det gælder især for projektsalg, som også var den primære årsag til faldet i lejlighedspriserne«.

Et usikkerhedsmoment er bl.a. de kommende ejendomsvurderinger, hvor Skat allerede har meddelt, at ejerlejligheder i København vil blive vurderet betydeligt højere end i dag.

Skatterabat eller ej

Det får betydning for den boligskat, som de, der køber en lejlighed efter 1. januar 2021, kommer til at betale, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Køber man før denne dato, får man en skatterabat, så man i praksis slipper for stigningen som følge af højere vurderinger, men kan nøjes med at betale ’den gamle’ boligskat, så længe man bliver boende.

»For projektsalg er usikkerheden større, da der ikke er vished om beskatningen for den enkelte boligkøber, før boligen er vurderet. Dertil kommer, at hvis lejligheden først står klar til indflytning efter 1. september 2020, så foregår beskatningen efter de nye regler – uden en skatterabat. Jo tættere vi kommer på denne skæringsdato, jo større en rolle vil det komme til at spille for lejlighedspriserne«, siger hun.

Renten rammer især dyre områder

Samtidig anser økonomerne det for sandsynligt, at den ekstremt lave rente på realkreditlån vil begynde at bevæge sig opad.

Det kan i sig selv få boligpriserne til at falde, og derfor er det fornuftigt at have en lang tidshorisont, hvis man overvejer at købe lejlighed i hovedstaden.

»For oven i de ubesvarede skattespørgsmål kan det ramle sammen med, at renterne begynder at stige, hvilket klart vil have størst indvirkning på priserne i de dyre områder og derfor kunne ramme ejerlejlighederne især i København«, påpeger privatøkonomen.