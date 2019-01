Hverdagsanalysen: Hvem er blevet sygemeldt af at bruge Forældreintra?

FOR ABONNENTER

To morgener i træk klør min syvårige datter sig i håret. Vi kæmmer, finder æg og et par levende lus. Jeg køber en kur i Matas, og hendes mor forestår behandlingen. Min opgave bliver at varsko 1.-klassens øvrige forældre for at undgå, at de små klamme dyr springer fra en hårstak til en anden i klasselokalet.