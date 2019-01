Nu bliver skatten meget lavere på billige investeringsfonde

Hvis du investerer din opsparing i bankernes investeringsbeviser med aktier og obligationer, betaler det sig at have blikket stift rettet mod de omkostninger, du betaler for at investere på denne måde.

Jo højere omkostningerne er, jo mindre bliver der nemlig til dig.

Derfor interesserer flere og flere danskere sig for de billige, såkaldte ETF’er, som Folketinget torsdag vedtog at sænke beskatningen af. Fra 2020 beskattes afkastet med 27 procent mod før 33 procent.

Optimale muligheder

Dermed bliver afkast fra ETF’er sidestillet med afkast fra danske investeringsforeninger og bliver endnu mere attraktive, mener bl.a. Kim Fournais, direktør i Saxo Bank:

»Det er i alles interesse, at danske opsparere kan få optimale muligheder for at spare op«, siger han til Finanswatch om skattesænkningen.

»Det er en mulighed, som sikrer danske investorer flere alternativer, når de skal sammensætte deres portefølje«, mener Birgitte Søgaard Holm, der er direktør for opsparings- og investeringsområdet i brancheforeningen FinansDanmark.

En ETF (Exchange Traded Funds) er en udenlandsk investeringsfond, hvor der i mange tilfælde ikke sidder højtlønnede porteføljemanagere og køber og sælger værdipapirer løbende, men hvor pengene i stedet investeres passivt.

Et afkast uden store udsving

Det vil sige, at investeringen spejler et indeks - f.eks. S&P 500, der indeholder 500 store amerikanske aktier. Det kan også være et råvare-indeks eller et indeks, der kun indeholder aktier i vækstvirksomheder.

På den måde får man som et investor et afkast, der ligger tæt på markedets gennemsnit - og altså hverken meget højere eller meget lavere afkast, som man kan få, hvis man vælger aktivt forvaltet investering, hvor aktierne bliver håndplukket.

Mens man i en dansk investeringsforening, der stort set altid er aktivt forvaltet, nemt kan betale 2 procent eller mere i årlige omkostninger, kan omkostningerne i en ETF komme helt ned på 0,07 - 0,2 procent.

Fire ekstra år på arbejde

Og den forskel betyder virkelig meget.

Sidste år beregnede Forbrugerrådet Tænk (prøv selv beregneren her), at en forskel på bare et enkelt procentpoint i omkostningerne på din samlede pensionsopsparing kan betyde, at du skal blive fire år mere på arbejdsmarkedet for at få den samme pension.

»Bankernes og investeringsforeningers tætte samarbejde betyder, at dyre investeringsprodukter bliver ved med at overleve, og dermed bliver danskernes opsparinger udhulet. Ingen kender afkastet på en investering, og derfor er det vigtigt, at vi forbrugere holder øje med, at vi ikke betaler for høje omkostninger, når vi f.eks via banken investerer i investeringsforeninger«, sagde Forbrugerrådet Tænks formand Anja Philip i den forbindelse.

Hvis du vil sætte sparepengene i ETF’er, kan du selv udvælge og købe en række fonde gennem online-børsmæglere som f.eks. danske Saxo Bank, Nordnet og det hollandske DeGiro.