Norsk revanche? Nu afgøres VM i mad. Danmark er favorit

Den danske kok Kenneth Toft-Hansen, der forsvarer de danske farver ved VM for kokke, Bocuse d’Or, er netop gået i gang med at lave mad.

Og det går, som det skal, siger Francis Cardenau, der er dommer på en telefon fra messerne i Lyon, hvor konkurrencen finder sted.

»Foreløbigt er alt roligt. Men der var lige lidt drama, for der var nogle salater, der skal bruges til garniture, og som ikke var blevet leveret. Men dem fik vi skaffet, og nu er de i gang. De er ikke stressede«.

Kenneth Toft-Hansen og hans assistent - i Bocuse d’Or-regi kaldes det for en commis - Christian Wellendorf, har trænet i ti måneder, otte timer om dagen i høj musik for at være klar til konkurrencen. De trænes af kokken Rasmus Kofoed, der udover at være den eneste danske indehaver af tre Michelinstjerner, også er den eneste, der har vundet guld, sølv og bronze i konkurrencen.

Dansk favorit

Kenneth Toft-Hansen har deltaget én gang før, hvor han blev nummer seks, men nu deltager han igen og denne gang vil han vinde.

Det har han gode chancer for, vurderer Francis Cardenau:

»Norge er en favorit, og jeg har set billeder af de norske retter. De er gode til at lave rene linjer, men de danske retter er langt flottere, og de danske retter smager virkelig godt. På dagen er det smagen, der vinder. Danmark er favorit, det vil jeg sige. Og så Norge i dag og Frankrig i morgen«.

Siger du det, fordi du er dansk, eller mener du det virkelig?

»Det mener jeg. De danske retter smager utrolig godt«.

Der er i alt 24 lande, der deltager. De har kvalificeret sig via de regionale konkurrencer: Bocuse d’Or Europa, Bocuse d’Or Asien and Bocuse d’Or Amerika og for første gang Bocuse d’Or Afrika

De første 12 laver mad tirsdag, og de næste 12 laver onsdag. De forskellige teams sættes i gang med ti minutters tidsforskel, så de kan aflevere retterne forskudt. Alle retter afleveres på fad, et med fisk og et med kød.

Vinderen kåres onsdag aften, og resultatet forventes at ligge klar omkring kl 18.30