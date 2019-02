Guide: Sådan bliver du økonomisk uafhængig

Det kræver en indsats, hvis du vil leve helt eller delvis efter Fire-principperne. Her er en række råd.

Er du klar til at tage første skridt på vejen mod et liv, hvor du har penge nok til kun at gøre, hvad du har lyst til?

De tre overordnede principper i Fire er:

1. Minimer dine udgifter

2. Øg dine indtægter

3. Invester

Koncentrer dig i første omgang om udgifterne, så projektet ikke bliver uoverskueligt.

Du skal have det fulde overblik over, hvor meget du og din eventuelle familie bruger. Stil alle udgifter fra det seneste år op i et overskueligt Excel-ark.

Bliver du positivt eller negativt overrasket?

Skær væk

Find de poster, der kan skæres ned på, f.eks. takeawaymad, sodavand, abonnementer, kaffe, byture, netshopping, blomster, weekendsmutture.

Lav en madplan, og gå dine udgifter til mobil og forsikring samt renteudgifter på diverse lån igennem. Der er næsten altid noget at spare.

Læg så et budget over det beløb, du gerne vil holde dig til, og følg løbende op på, at du overholder det. Gør det til en sport!

Når du har gjort det til en vane at leve billigere, kan du overveje, om du kan finde et billigere sted at bo. Det kan være besværligt, men boligposten fylder meget for de fleste.

Kan en flytning samtidig spare dig for dyr transport?

Nyt job

Når du er blevet bevidst om dit forbrug, skal du se på indtægterne.

Kan du skifte job og få en højere løn? Kan du evt. tage noget overarbejde/weekendvagter?

Eller vil det være en god idé at overveje en ny uddannelse, der senere kan øge din indkomst væsentligt?

Du kan måske også tjene penge på din hobby: holde foredrag, oprette en blog eller lave et e-kursus eller en e-bog, som andre vil betale for.

Gæld skal ud af verden

Når du forhåbentlig har skabt dig et overskud ved hjælp af lavere omkostninger og højere indtægter, skal du bringe eventuel dyr gæld til banken eller finansieringsselskaber ud af verden.

Først derefter er du klar til at investere.

Investering ... men i hvad?

Investering er det, der skal få din opsparing til at vokse. Helst meget. Men det kræver et par vigtige beslutninger.

Hvor stor en risiko vil du løbe? Jo højere risiko for tab, des større chance er der også for højt afkast.

Og vil du selv investere eller lade andre gøre det?

Hold dig som udgangspunkt til noget, du forstår – det kan være aktier og obligationer.

Du kan både handle værdipapirer selv via en onlineplatform, eller du kan få din bank til at gøre det. Det er dyrere.

Hvis du ikke vil bruge særlig meget tid på det, kan du vælge investeringsbeviser, hvor du spreder risikoen på en masse forskellige værdipapirer.

Eller du kan købe enkeltaktier, hvis du er klædt godt på til at analysere og følge med i selskaberne bag.

Gå eventuelt efter de såkaldte udbytteaktier, der udlodder overskuddet til dig som aktionær – det er en løbende indtægt.

Bitcoin og crowdlending

Hvis du er den risikovillige type, er der mange andre ting, du kan investere i.

F.eks. vin, vintageure, biler, kryptovaluta eller såkaldt crowdlending, som er mikrolån uden om banken til virksomheder eller personer, der betaler en høj rente for lånet.

Men igen: Invester kun i noget, du forstår.

Fast ejendom

Traditionelt er fast ejendom steget i værdi over tid.

Men hvis du skal leve af fast ejendom uden at sælge, skal du leje ud. Og det kræver som regel en større sum at komme i gang.

Du kan både leje huse, lejligheder, erhvervslokaler og sommerhuse ud. Men sæt dig grundigt ind i lejeloven, inden du bevæger dig ind på dette marked.

Lær af de kloge

Der vil dukke masser af spørgsmål op, hvis du går i gang med Fire.

Du kan hente inspiration og ny viden på en række blogs fra ind- og udland, og du kan sparre med andre på Facebook og Reddit.

Tjek f.eks.:

Mrmoneymoustache

www mrmoneymustache.com

Earlyretirementextreme

www earlyretirementextreme.com

Frinans

www frinans.dk/

Blogompenge

www blogompenge.dk/