Dansk kok til VM: »Det gik vist meget godt« (oversat fra jysk: han er tilfreds)

Den danske kok Kenneth Toft-Hansen var i aktion på førstedagen af Bocuse d’Or.

»I det store og hele er det vist gået meget godt«, siger han på en telefon fra messehallerne i Lyon, hvor han hele dagen har været i gang.

Sammen med de øvrige 11 deltagere i dag - de resterende 12 konkurrerer onsdag - mødte han op kl. 5, og blev kørt ud i messecenteret. Her skulle de sætte køkkenet op, hvilket holdet, der består af Kenneth Toft-Hansen og hans assistent Christian Wellendorf, skulle gøre på under en time. Herefter havde de to timer til at skrælle grøntsager og pille urter.

Herefter gik uret i gang, og præcis fem timer efter skulle første fad præsenteres for dommerne, mens næste fad blev præsenteret 35 minutter senere. Efter præsentationen var der afsat præcis 40 minutter til at gøre køkkenet fuldstændigt rent.

Måske kunne kødet have fået en halv grad mindre, Kenneth Toft-Hansen, kok

»Så er man også HELT færdig«, siger han.

»Jeg tror egentlig, vi skal være glade for, hvordan det gik. . Der var nogle detaljer, som måske kunne have været bedre. Noget af garnituren kunne måske have fået lidt mere shine, og måske kunne kødet have fået en halv grad mindre, men måske er vi de eneste, der lagde mærke til det. Jeg synes, vi fik vist, hvad vi kan, og Christian, min assistent, gav alt, hvad han kunne. Kæmpe kadeau til ham«.

Jeg kan ikke helt greje det. Er du skeptisk eller er du bare jysk og faktisk ret godt tilfreds?

»Jeg er vist jysk så. Vi kan være glade og stolte.Vi ramte det niveau, vi har, i dag«.

God fornemmelse

Kenneth Toft-Hansen har tidligere deltaget i Bocuse d’Or, hvor han blev nummer seks.

»Jeg har en bedre fornemmelse end dengang, det tror jeg, man må sige. Undervejs fokuserer man udelukkende på sine egne retter, men bagefter har jeg hørt på vandrørene, at USA og England gjorde det godt i dag. I morgen er det spændende at se, hvad favoritter som Norge og Japan laver«.

Vinderne offentliggøres onsdag kl. 18, og dermed er det projekt, der har optaget Kenneth Toft-Hansen i ti måneder med otte timers træning, forbi. Han har arbejdet tæt sammen med Rasmus Kofoed, der har fungeret som træner. På telefonen fra Lyon er Kenneth Toft-Hansen, udover at være træt, også glad og så lidt ked af det.

»Det er jo både en lettelse og så også ret vemodigt. Jeg har været stolt over at præsentere mit land, det har været et kæmpe privilegium, så jeg kommer også til at savne det«.

Han kommer nu ikke til at trille tommefingre. Kenneth Toft-Hansen har været køkkenchef på Svinkløv Badehotel siden 2012 og blev også forpagter i september 2016. Natten til 26. september nedbrændte hotellet. Men genopbygningen er i fuld sving, og når Kenneth Toft-Hansen kommer hjem, skal han til Nordjylland:

»Jeg skal lave badehotel! Vi regner med at åbne en gang i løbet af maj, så det går rigtig godt. Men nu skal vi først mødes med de danske supportere, og så skal vi på brasserie og spise og drikke noget vin. Så går den aften nok«.