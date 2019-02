Danske Bank og Nordea sikrer fem år mere med Dankortet, som vi kender det

I sidste måned skabte Jyske Bank usikkerhed om det populære Dankorts fremtid. De lagde op til at spilte Visadankortet op i et visakort og et dankort.

Men nu melder Danske Bank ud, at deres omkring en million privatkunder også fremover vil kunne betale med Dankort. Det er resultatet af en ny fem-årig aftale mellem Danske Bank og Nets, der står bag Dankort.

»Der er en klar efterspørgsel efter dankort. Det må man tage ad notam, når man lever af at betjene kunder«, siger midlertidig adm. direktør Jesper Nielsen fra Danske Bank på et pressemøde, hvor banken kunne præsenterer et overskud på godt 15 milliarder kroner i 2018.

»Der sker i disse år kæmpestore forandringer på markedet for betalinger. Mobilbetalinger vinder frem, og det samme gør en række andre nye betalingsløsninger. Samtidig ved vi, at Dankort fortsat er en af de mest anvendte danske betalingsløsninger«, forklarer Jesper Nielsen.

Den nuværende aftale mellem bankerne i fællesskab og Nets løber frem til 31. december 2019. Den nye aftale er derimod indgået direkte mellem Danske Bank og Nets og sikrer, at landets største bank, hvor hver 4. dansker er kunde, vil kunne få udstedt Dankort efter 2019.

»Det er ikke til at sige, hvordan betalingsmarkedet kommer til at se ud i de kommende år, og derfor er det også svært at lave langsigtet planlægning på dette område. Det vigtigste for os er, at vores kunder kan betale nemt, sikkert og billigt, og med denne aftale tager vi derudover et fælles ansvar for at samarbejde om at videreudvikle den danske betalingsinfrastruktur til gavn for danske forbrugere og erhvervsdrivende«, siger Jesper Nielsen.

Også den anden storbank Nordea bakker op om Dankortet.

»Vi ønsker altid at tilbyde vores kunder et bredt udbud af de bedste og mest enkle betalingsløsninger. Derfor følger vi løbende med i, hvad der sker i betalingsmarkedet, og hvad kunderne efterspørger, og på den baggrund mener vi på nuværende tidspunkt, at Visa/Dankortet er et attraktivt tilbud til vores kunder. Derfor vil det også fremover være en del af Nordeas udbud af betalingskort« skriver Bjørn Bøje Jensen, chef for erhvervskunder i Nordea, i en mail og fortsætter:

»Vedat fortsætte med at udstede Visa/Dankortet imødekommer vi samtidigerhvervslivets behov, idet vi giver de erhvervsdrivende mulighed for selv atvælge, hvilke kort de vil modtage samt selv forhandle med kortindløsere«.

Nets er lettet over, at kunne fortsætte samarbejdet med Danske Bank om Dankortet

»Vi er glade for, at Danmarks største bank har besluttet fortsat at udstede Dankort, som vi kender det i dag, i de næste fem år. Den beslutning udgør et vigtigt skridt på vejen mod at skabe en stabil ramme for fremtidens Dankort, så det kan bevare og udvikle sin position i samfundet som et sikkert, innovativt og omkostningseffektivt betalingsmiddel«, skriver Bo Nilsson, direktør i Nets, i pressemeddelelse.

De to parter vil fortsætte samarbejde om videreudvikling af betalingsinfrastrukturen, hvordan de kan udvikle den danske betalingsinfrastruktur og dermed fortsat levere nye, innovative og brugervenlige betalingsløsninger til forretninger og slutbrugere af betalingstjenester i Danmark.