Midlertidig direktør i Danske Bank: »Vi er kede af at miste kunder. Vi vil være en bank, som vokser«

Der er politimæssige undersøgelser af Danske Bank i fire lande. Hvor lang tid vurderer du, at sagerne kommer til at tage , og hvad kan de komme til at koste?

»Det kommer til at tage lang tid, men jeg tør ikke spå om hvor lang tid. Vi ville gerne have afsluttet sagerne og komme videre, men undersøgelserne må tage den tid, de tager. Vi samarbejder med myndighederne og giver dem de oplyser, som de vil have. Og jeg har ikke noget bud på, hvad sagen kommer til at koste os«, siger Jesper Nielsen og forklarer, at der gjort en del for at undgå gentagelser.

»I Baltikum betjener vi nu kun kunder fra de nordiske lande, som har forretninger i de tre baltiske lande«.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen meddelte Dansk Bank, at de har indgået en femårig aftale med kortudbyderen Nets om at kunne tilbyde kunderne dankort. Aftalen mellem bankerne i fællesskab og Nets udløber ellers med årets udgang, og Jyske Bank rejste tvivl om dankortets fremtid i sidste måned med en ide om at splitte det populære visa/dankort op i to betalingskort.

Nu går Danske Bank altså solo og forlænger dankortets levetid, og kort tid efter Danske Banks udmelding kom Nordea på banen med opbakning til dankortet.

Hvorfor forlænger I dankortets levetid?

»Der er en klar efterspørgsel efter dankortet. Det er man nødt til at tage ad notam, når man lever af at betjene kunder. Det er rigtigt, at der sker kæmpestore forandringer på markedet for betalinger: Mobilbetalinger vinder frem, og det samme gør en række andre nye betalingsløsninger, men samtidig ved vi, at dankort fortsat er en af de mest anvendte danske betalingsløsninger«.

Er det imagepleje efter hvidvaskskandalen i Estland?

»Det er det slet ikke. Det er, fordi kunderne gerne vil have dankortet«.

Danske Bank donerer halvanden milliard kroner, som banken har tjent i Estland, til ædle formål.

»Vi etablerer en fond, som endnu ikke er på plads. Og den skal have indflydelse på, hvad pengene skal gå til, men det kunne være forskningsprojekter om hvidvask, det kunne være uddannelse eller teknologiske løsninger, som kunne bremse økonomisk kriminalitet«.

Jesper Nielsen så ud til at nyde både præsentationen af regnskabet og den efterfølgende rundtur til journalisterne.