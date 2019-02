»Det er en syg begrundelse«: Frygt for kaos betyder, at ulovlige p-skilte slipper for sorte plastiksække

I løbet af februar bliver der sat lovlige p-skilte op ved Rigshospitalet.

»Der er afgivet bestilling på produktionen af skiltene, og de er under produktion«, skriver Center for Ejendomme, som står for parkering ved Region Hovedstadens hospitaler, i en mail.

Politiken kunne mandag fortælle, at der er rod i parkeringen ved Rigshospitalet. Der har været et virvar af skilte i forskellige farver i stedet for de sorte skilte med hvid skrift, som Justitsministeriets regler kræver.

»Nogle af disse er ulovlige, og de lovliggøres nu og bliver skiftet i starten af uge 8«, skriver centret.

De private parkeringsselskabers organisation er meget kritisk over for parkeringsforholdene ved Region Hovedstadens hospitaler og har i månedsvis påpeget ulovligheder.

På spørgsmålet om, hvorfor de ulovlige skilte ikke er blevet tække med sorte plastiksække, lyder svaret i mailen: »Det vil medføre stort kaos til gene for patienterne, hvis skiltningen bliver sløjfet midlertidigt. Der bliver ikke opkrævet afgifter de steder, hvor der er ulovlig skiltning«.

Syg begrundelse

Det svar har den daglige leder i de private parkeringsselskabers organisation, Jørgen Pedersen, der er advokat, svært ved at forstå.

»Det er en syg begrundelse. Man kan ikke bare fortsætte en ulovlig praksis, fordi der ellers vil blive kaos. De ulovlige skilte burde straks dækkes af, og så må man vente med at skilte, til man har lovlige skilte«, siger lederen.

De ulovlige skilte er ikke det eneste problem. I juli, august og september opkrævede Center for Ejendomme p-afgifter ved Rigshospitalet, selv om man fra 1. juli 2018 skulle være medlem af Parkeringsklagenævnet for at have ret til at opkræve p-afgifter.

Det betyder, at Center for Ejendomme i denne uge sender breve ud til 290 bilister, der har fået en ulovlig p-afgift, med besked om, at de får pengene igen. Bilisterne skal have op mod 150.000 kroner tilbage. Der gik næsten tre måneder, inden centret blev opmærksomme på den nye lov.

»Vi blev 24. september 2018 opmærksomme på, at loven var trådt i kraft 1. juli«, skriver centret.

På hospitalerne i Glostrup og Hillerød fører de lokale kommuner kontrol med p-pladserne. Men kommuner må ifølge advokat Jørgen Pedersen ikke drive anden virksomhed, end loven udtrykkeligt tillader, og en offentlig myndighed som regionen må ikke uden udtrykkelig lovhjemmel overlade myndighedsudøvelse som det at udskrive p-afgifter til en anden myndighed, såsom kommunerne.

»Center for Ejendomme har bedt Kammeradvokaten vurdere, om der er lovligt, at kommunerne håndhæver parkeringsreglerne. Så derfor er det p.t. ikke muligt at sige noget om, hvorvidt der er lovhjemmel til dette«, skriver centret.