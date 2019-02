Foråret er på vej: Skal det være grønt på altan og terrasse til sommer? Så er det nu, du skal forspire

Find spirepotter og frøposer frem. Selv om kalenderen stadig viser vinter, er det faktisk ved at være tid til at forspire. Og det er ikke særlig svært.

Maria Erica Clausen har 100 kvadratmeter have midt i af Horsens. Her dyrker hun både grøntsager og blomster, og langt det meste af frø, hun selv har sået.

På den måde kommer hun tættere på naturens gang, bliver tvunget ned i tempo, og det giver hende en særlig glæde ikke at købe færdige planter:

»Der er noget helt fantastisk over at gå ud i sin have og tænke: Det her, det har jeg helt selv skabt«, siger Marie Erica Jensen:

»Og den oplevelse får man jo især, når de planter, man har stående, er nogle, man selv har fremspiret fra frø«.

Hun er rejseskribent og tekstforfatter og indehaver af en byhave i Horsens, som hun fylder med blomster og grøntsager og skriver om på bloggen denlillehave.dk, hvor hun beskriver, hvad hun har lavet.

»Der er antistress over det at så et frø. Det tager den tid, det tager. Det går langsomt. Først skal det spire, så kommer der kimblade og så de rigtige blade. At så frø sætter farten ned, og det kan vi alle sammen have brug for i disse travle tider. Det er noget slow living over det«, siger hun.

Den type langsomt liv kan godt gå for sent i gang, og det er ved at være tid til begynde på at forspire nu, for selv om kalenderen viser vinter, og vi endnu ikke har passeret fastelavn, er det ved at være tid til at forspire de første frø, altså at så frø indendørs, som vokser sig store i en vindueskarm og flyttes fra det beskyttede miljø og ud i haven eller på altanen, når det bliver varmere.

Guide Sådan forspirer du I februar kan du forspire chili, artiskok, peberfrugt og aubergine. Vent til marts med tomatplanter, der nok kan spire i februar, men bliver for ranglede, fordi de vil strække sig efter det stadig sparsomme lys. Vent også med sommerblomster som ærteblomster til marts. Du behøver ikke enorme mængder udstyr til at forspire, selv om planteskoler og webshops gerne vil sælge dig det. Brug f.eks. tørvebriketter, der koster ca. 1 kr. stykket. De har den store fordel, at de ikke indeholder jord, og derfor er de gode at så i, hvis du står i dit køkken og ikke vil have jord ud over det hele. Eller brug små urtepotter, du fylder lidt jord i. Jorden fra en plantesæk af den slags, man bruger i et drivhus, kan sagtens bruges, ligesom jord til potteplanter fra supermarkedet også fungerer. Sørg for at mærke dine potter/briketter, så du ved, hvad der gror hvor. Man kan ikke huske det om tre uger. Samme regel gælder i haven, når man sår frø i rækker. Der findes masser af dyre frø, men skal du dyrke salat, radiser og sommerblomster, kan frø fra et supermarked sagtens fungere og måske gøre det muligt at forsøge at dyrke flere ting. Frø fra sidste år kan sagtens spire, men har du ældre frø liggende, kan du lægge et par frø eller fem på fugtig vat og se, om de spirer. De små spirer på vat kan eventuelt forsigtigt sås i jord bagefter. Frø op til ti år gamle kan spire, så test dem, før du kasserer dem. Frø, du køber i butikkerne, er stratificeret, hvilket betyder at bryde frøhvilen, så frøene er klar til at blive sået. Nogle frø skal f.eks. udsættes for kulde, før de kan spire (hvilket er smart i naturen, så de ikke spirer i november og går til i frosten), men det har frøproducenterne klaret for dig. Tager du frø fra dine egne planter eller får af venner, må du undersøge, om frøene skal på køl eller frost, før de kan sås. Læs grundigt på posen, og sørg for at følge anvisningerne. Lad aldrig spirerne tørre ud. Det tåler de ikke. Stil dem i et lyst vindue, gerne i et rum, der ikke er alt for varmt. Så to-tre frø i hver potte/briket, så du er sikker på, at der kommer en spire. Når spirerne er kommet op og har fået lidt størrelse, skal der kun stå én tilbage. Lad være at forsøge at hive spiren op, men knib den i stedet over, så du ikke ødelægger rodnettet på den spire, der bliver tilbage. Eksperimenter. Det værste, der kan ske, er, at det ikke lykkes. Kilde: Haveselskabets Rådgivning, Maria Erica Jensen og gartner Martin Gade Vis mere

Det kan der være to grunde til, fortæller gartner Martin Gade fra Roskilde Tekniske Skole:

»Man kan forspire grøntsagsplanter, som tager længere tid om at udvikle sig, så man er sikker på at nå at kunne høste i den danske sommer, der jo ikke er så lang«, siger han.

Det gælder f.eks. planter som chili, aubergine, artiskokker og peberfrugter, som man allerede nu kan forspire, men også planter som tomater, agurk, squash og kål, som man bør vente med at forspire til sidst i marts.

Men man kan også forspire, hvis man er æstetiker og gerne vil have meget grønt at se på i sin have først på sæsonen, siger Martin Gade:

»Hvis man først sår frø i haven, kommer de formentlig først op i maj, fordi jorden er kold, og i maj har nogle af os været i haven længe. Så kan det være smart at være gået i gang, så man har planter af en vis størrelse, når jorden bliver varm nok«.

I Haveselskabets Rådgivning arbejder Anja Barfoed, og hun er dermed vant til at give gode råd, også om forspiring:

»Det handler om balance. For nogle frø kan man sagtens forspire, der er jo nogle, der går i gang med chili allerede i december, og planter som f.eks. kæmpeverbena, der skal vokse sig godt store, kan man godt forspire allerede nu. Men hvis man forspirer tomatplanter nu, får man man nogle meget ranglede lange planter, der strækker sig efter lyset, og man vil hellere have nogle mindre og buskede nogle«, siger hun.

Man kan købe særligt lys til planter, så de kan gro (hvilket f.eks. kendes fra københavnske toprestauranter, der dyrker særlige urter i lyset), og det kan være en god idé, hvis man er særlig entusiastisk, siger Anja Barfoed:

»Det giver nogle andre muligheder for at komme tidligt i gang, men det er en udgift. Så for de fleste af os helt almindelige giver det fine resultater, hvis man går i gang med nogle få ting nu og så sår flere ting i marts og april«.